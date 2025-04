Dopo gli annunci delle scorse settimane, tra cui Elia Nuzzolo, l’indimenticabile Max Pezzali della serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 che sarà premiato con il Best Movie Award Miglior Attore, Zerocalcare, Giovanni Vernia, Federico Buffa e Bruno Bozzetto (la lista completa sul sito ufficiale della manifestazione: bestmoviecomicsandgames.it), si aggiungono ora nuovi protagonisti al ricchissimo cast di ospiti, a partire da una delle più grandi rivelazioni cinematografiche dell’anno, Celeste Dalla Porta, acclamata protagonista del film di Paolo Sorrentino Parthenope, che sarà premiata con il Best Movie Award Miglior Attrice.



Il Best Movie Award Miglior Film sarà invece assegnato a Il ragazzo dai pantaloni rosa, pellicola diretta da Margherita Ferri sul tema del bullismo e ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena. Campione d’incassi della scorsa stagione cinematografica, il film sarà premiato alla presenza della regista insieme al protagonista Samuele Carrino e al produttore e sceneggiatore del film Roberto Proia.



Come Miglior Serie sarà poi premiata Storia della mia famiglia, la dramedy, prodotta da Palomar (a Mediawan Company) e disponibile su Netflix, che racconta di Fausto e del suo ultimo desiderio, quello di creare un nucleo familiare alternativo che possa prendersi cura dei suoi bambini una volta che lui non ci sarà più.A ritirare il premio sul palco di Best Movie Comics and Games saranno presenti due dei protagonisti Eduardo Scarpetta (La legge di Lidia Poët) e Cristiana Dell’Anna (Gomorra – La serie).



Si parlerà di nuova comicità italiana con un focus curato da Luigi Di Capua (The Pills), in dialogo con Valerio Lundini, autore e conduttore dallo stile surreale, ma anche interprete versatile, come dimostrato in Il più bel secolo della mia vita. Lundini segue Maccio Capatonda, ospite di Di Capua nell’edizione 2024, nella serie del quale – Sconfort Zone – è in queste settimane co-protagonista.





Si celebreranno inoltre i 50 anni di Mister No, storico personaggio creato da Guido Nolitta e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, alla presenza dell’attore e regista Neri Marcorè.



Direttamente dal podcast di successo Pulp Podcast, in cui ogni lunedì dialogano con personaggi dell’attualità, cultura e politica italiana, arrivano sul palco di Best Movie Comics and Games Fedez e Mr. Marra, che riceveranno il Best Movie Award Miglior Podcast. Un premio fortemente voluto dalla direzione artistica per la capacità del duo di unire temi leggeri e questioni sociali importanti, con un linguaggio fresco e accessibile.



Zerocalcare, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Rita Petruccioli e Leo Ortolani saranno protagonisti di un panel dedicato a Generazione Fumetto, il nuovo documentario diretto daOmar Rashid che verrà presentato con una proiezione speciale e che esplora la rivoluzione delle nuvole parlanti avvenuta negli ultimi 15 anni all’interno della società italiana e in particolare del mondo dell’editoria. Il film, prodotto e distribuito da Valmyn, arriverà nei cinema di tutta Italia da Settembre.







Torna per il quarto anno consecutivo in veste di presentatrice, Himorta, al secolo Antonella Arpa, tra le cosplayer più amate e note a livello nazionale e internazionale. Con oltre un milione di follower su Instagram e più di 200 personaggi interpretati, si è affermata come figura di spicco nella community di appassionati di cinema, serie tv, anime e manga, collaborando con realtà quali Warner Bros Discovery e Disney, ed è anche conduttrice di eventi di rilievo nel mondo del gaming, tech e dei cinecomic.



Il programma di Best Movie Comics and Games continuerà ad arricchirsi con ulteriori sorprese e annunci nelle prossime settimane. Ulteriori aggiornamenti al sito: www.bestmoviecomicsandgames.it.