“Bestiario sentimentale” di Guadalupe Nettel

Guadalupe Nettel è autrice di diverse raccolte di racconti, tra le quali Bestiario sentimentale ha vinto il premio Ribera del Duero (2013). Nata a Città del Messico, l’autrice si è affermata anche in Italia fin dal 2014, quando è stato tradotto il romanzo Il corpo in cui sono nata.

Bestiario sentimentale risveglia un vincolo sotterraneo tra uomo e mondo animale, e lo fa alla maniera magica di Borges. Nel corso di cinque capitoli, esploriamo diversi tipi di legame tra animale e padrone; rapporti che non potrebbero essere più diversi e che fanno riflettere, ognuno a suo modo, sulle leggi implacabili della natura.

La vita animale, governata dall’istinto e da regole così diverse dalle nostre, è la cartina tornasole della nostra stessa esistenza. E’ questo il caso del primo capitolo: qui una coppia di pesci Betta splendens funge da specchio alla relazione ormai fallita della coppia che li possiede. I pesci di questa specie sono anche definiti “combattenti”: pur volendo stare insieme, non riescono ad evitare lo scontro fisico. Questa incapacità a separarsi ma anche a vivere pacificamente si riflette nella condizione della coppia umana, e non può che ricordare molte relazioni, convivenze infelici, matrimoni disastrosi di persone che magari conosciamo.

Nel capitolo Felina, una studentessa si ritrova a convivere con una coppia di gatti trovatelli, Milton e Greta. I tre vivono armoniosamente, tanto che la ragazza sceglie di non cercare altri coinquilini. E’ un rapporto di equilibrio perfetto:

Io apportavo un’energia posata e materna, Greta l’agilità e la civetteria e Milton la forza maschile. L’equilibrio instauratosi tra noi era così piacevole che riflettei a lungo prima di scegliere un coinquilino con il quale condividere le spese dell’appartamento. Continuai a fare colloqui ogni volta che si presentava un nuovo candidato, ma non ne accettai nessuno per paura che l’intruso alterasse l’atmosfera che c’era in casa.

La pacifica convivenza dei tre assume una nuova forza quando le femmine (umana e felina) si trovano entrambe incinte. Condividono quindi anche il momento della gravidanza, benché la vivano in modo del tutto diverso. La studentessa è divisa sul da farsi: le si prospettava una brillante carriera, una borsa di studio, un dottorato all’estero. Si consulta con un’amica, vede un medico. Alla fine sarà il destino a scegliere per lei. Mentre, per quanto riguarda Greta, la forza animale vince su tutto: «I gatti sì che decidono» pensa la protagonista, tornando a una casa vuota, alla vita sentimentalmente insignificante che aveva avuto fino ad allora.

Gli altri capitoli sono forse più scabrosi, ma come gli altri raccontano uno spezzato di vita di uomini e donne qualsiasi, colti nei momenti più delicati delle loro vite (decisioni importanti, maternità, scelte irrevocabili). La fragilità umana, opposta invece alla forza impetuosa del mondo animale, porta i protagonisti a cambiare il corso della loro esistenza, sospinti quasi involontariamente verso amori, carriere, vite che non hanno cercato.