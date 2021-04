Tanto è lo spazio dedicato all’Europa orientale da parte di questa edizione del Bergamo Film Meeting, soprattutto attraverso le retrospettive e gli omaggi: Skolimowski, Plucińska, Mészáros. Il concorso ufficiale dopo Polonia e Ungheria scende ancora e arriva nella zona balcanica, portandoci un film dalla Bosnia ed Erzegovina, opera prima di Nermin Hamzagić: Pun mjesec oppure Full moon.

Un film crudo e diretto che si snoda in un’unica nottata ambientata all’interno di un commissariato, spazio microscopico entro il quale si riflettono i problemi macroscopici che attanagliano la società bosniaca, prigioniera di uno dei paesi più corrotti e instabili del continente, di fatto tenuta in piedi così com’è soltanto dalla comunità internazionale – che tra le altre cose proprio in questi giorni pare stia discutendo, su proposta slovena, dello smembramento dello stato per compattare la zona.

Corruzione e instabilità sono appunto il punto focale di Full moon, una lunga notte di luna piena nella quale, senza soluzione di continuità, si susseguono più che altro molteplici scontri verbali (interrogatori, discussioni con i colleghi, chiacchierate in apparenza più innocue) con protagonista l’ispettore Hamza – interpretato dal kosovaro Alban Ukaj -, chiamato in centrale per il turno di notte, in assenza della disponibilità di altri colleghi, al fine di sostituire la moglie in travaglio. In sostanza, l’obiettivo di Hamzagić è quello di mostrare uno stato-non-nazione malfunzionante in tutto e per tutto se non addirittura inesistente. L’essere lasciati a se stessi è la cifra che accomuna i tre personaggi principali incontrati dal protagonista nel corso della narrazione, diversi tra loro ma accomunati dalle circostanze. Abbiamo un ambulante che non vuole rassegnarsi alle prepotenze delle forze di polizia che esigono da lui un pizzo, un padre che per pagare le cure al figlio malato di cancro se ne va in giro a svellere bancomat dai muri con il pick up, e una ragazzina costretta a vendersi nei parcheggi per sopravvivere.

Sviluppato in un ambiente claustrofobico, il film di sviluppa reggendosi su di una struttura abbondantemente parlata non troppo dissimile da quella di una pièce teatrale, senza tuttavia diventare eccessivamente verboso, anzi, il lavoro di scrittura dei dialoghi è spesso ridotto all’osso (in senso buono): i discorsi di tutti i personaggi sono caratterizzati da una sorta di reticenza, risultando asciugati e dando sempre l’impressione di lasciare qualcosa di non detto. Così anche i silenzi acquisiscono uno spazio e uno scopo all’interno dell’evoluzione delle varie conversazioni, che, pian piano, con l’avanzare della narrazione, iniziano a mischiarsi; si perde la componente più logica e ordinata e il montaggio inizia a fondere le varie discussioni tra i personaggi concatenando le frasi di ciascuno in base alla prossimità di vedute o per associazione di idee, in modo da andare a raffigurare un unico discorso più grande che sappia restituire a sua volta un’immagine esaustiva di quanto il regista imputa alla Bosnia ed Erzegovina.

Hamzagić dissocia i vari livelli argomentativi presenti nel film permettendosi così la possibilità di trascendere l’esiguo impianto narrativo per abbracciare un piano di ragionamento più vasto. Verso la fine non mancherà un riferimento di chiara natura onirica sulla falsariga del bambino in impermeabile giallo canarino di It (o Dark, fate voi), unico spunto audace in un mise molto sobria invece, connotata da una fotografia fredda e metallica, giocata sulla riproposizione martellante di tonalità bluastre e cineree. Il regista mantiene questo distanziamento asettico anche nei confronti dei personaggi, cercando in primis di metterli e tutti sullo stesso piano equiparandoli quasi a una colonia di formiche in continuo fermento (riuscendoci del tutto), e successivamente di non cedere in modo troppo brusco al patetismo sentimentale di cui sono giocoforza carichi i comprimari sopra elencati (in parte fallendo).

Pun mjesec infatti ondeggia tra l’essere un film semplice ma di forte impatto in grado di proiettare uno spicchio della confusione che regna sovrana in quell’angolo di mondo ridisegnato a piacimento da terzi dopo il crollo della Jugoslavia, e lo scivolare in una lezioncina morale velata di didascalismo. Una cosa è certa però: Hamzagić è riuscito perfettamente a riconoscere come il cuore pulsante del suo film d’esordio il caos che fa da padrone in Bosnia ed Erzegovina, un paese ai limiti del paradossale dove, appunto, si vive di caos nel senso che non c’è quasi mai la certezza delle relazioni causa-effetto come le conosciamo, il buon senso sembra essere stato abolito e la vita è diventata solo che incertezza: buone azioni hanno cattive conseguenze e viceversa, oppure no, l’eterogenesi dei fini è l’unica costante, non ci sono più schemi. È tutto casuale.