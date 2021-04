È un’atmosfera da fine di un’epoca quella che si respira con The last autumn, uno dei film più “esotici” (proviene dall’Islanda, l’estremo nord dell’Europa) di tutto il Bergamo Film Meeting 2021, nonché uno dei film più particolari, pur con altri e bassi, della sezione “Visti da vicino”.

Úlfar e sua moglie sono gli ultimi di una stirpe di contadini vissuta per secoli: dalla scoperta dell’Islanda in poi, i pastori hanno sempre radunato le pecore parallelamente alla venuta dell’autunno, e così fa anche l’ultima coppia di “abitanti alla fine della strada”, quelli che abitano al punto più estremo dell’isola più estrema, stagliati contro il Mar Glaciale Artico. Ma si tratta dell’ultimo raduno di questo tipo, l’ultima riunione del gregge; assieme a essa, avviene pure la riunione dell’originario nucleo familiare, perché arrivano anche i nipoti, come a chiudere un cerchio. Per assistere a questo evento dal retrogusto così definitivo sembra necessaria l’unità familiare, come fosse un rituale, un funerale.

Di film così, dai ghiacci, se ne sono visti parecchi, sembrano in qualche modo ereditare lo spirito di quel cinema giapponese tra fine anni ’50 e inizio anni ’70 che dipingeva gli ultimi istanti di vita di un mondo rurale destinato a scomparire, dotato di quel fascino crepuscolare che solo le realtà giunte alla loro fine possiedono – in particolare pensiamo a Kinoshita e Imamura.

The last autumn è carico della malinconia di quelle stesse atmosfere ma non è certo a quel livello di rappresentazione cinematografica, ovviamente. Come si dice in questi casi, è un film semplice, fatto di ritualità ripetute su schermo. Vale per entrambi i livelli: alle vestizioni con strati di cappotti, alle chiacchere con gli animali, alle varie faccende domestiche e lavorative, al ciclo del sole, corrispondono sempre gli stessi movimenti di macchina, le stesse scelte posizionali della mdp, gli stessi momenti specifici delle varie (e lunghe) riprese. Si tratta di un film abitudinario, che cerca di riproporre, trasmettendo la stessa sensazione attraverso la costruzione in questo senso della narrazione, la medesima monotonia che pervade queste terre, fino, forse alla loro ultima ripetizione.

Questo è l’obiettivo che la regista Yrsa Roca Fannberg si pone e raggiunge certamente, riuscendo senza problemi a far addentrare lo spettatore nei meandri meccanici di questa vita all’estremo nord, dove il tempo sembra, se non proprio essersi fermato, quantomeno aver ampiamente rallentato il suo corso. Di contro però, oltre ad accompagnare il suo pubblico in circa un’ora e mezza di letargia meditabonda e mestamente bucolica, non è che The last autumn faccia molto altro, sfruttando poco, ad esempio, sia la potenza evocativa dei paesaggi, sia il fatto di assistere alla fine di un’era di una parte (remota) dell’umanità, non rendendo giustizia al peso degli eventi. Insomma, quella monotonia ricercata non diventa tedio grazie agli intermezzi emotivamente più pregnanti – all’insegna delle commozione, o dell’amore simbiotico tra uomo e animale possibile solo in questi ambienti – ma non va mai nemmeno vicino, sul fronte opposto, a diventare qualcosa di più, a contestualizzare questa vita nel panorama moderno lasciato trasparire solamente dalle parole della radio durante i momenti morti della giornata. Rimane tutto lì, stagnante.

In questo senso, il secondo film di Fannberg finisce per piazzarsi, oltre che a piazzarsi un po’ a metà fra doc e fiction, anche a metà strada fra tutte le venature di nostalgia che vorrebbe richiamare (alcune anche in maniera un po’ ruffiana) e l’incapacità di cogliere appieno la disperante tristezza (dal sapore di morte) propria di questa realtà evanescente; ovvero il suo finire, la sua conclusione, senza girarci troppo intorno. The last autumn rimane formalmente perfetto, non muove nessun passo in direzioni errate, fa esattamente quello che ci si aspetterebbe da un’opera del genere, e questo è il suo merito ma, banalmente, anche la sua debolezza. Un buon film che però lascia come ricordo di sé una vaga incompiutezza.