Seti è una ragazza iraniana la cui passione e talento per il canto si rivelano incompatibili con i dettami del regime degli ayatollah. In segno di protesta, decide di trasformare le strade della sua città nel proprio personale palcoscenico, diventando un punto di riferimento per i coetanei nonostante gli ostacoli che incontra per via e i difficili rapporti con la madre e le insegnanti…

Secondo alcune interpretazioni della legge islamica, la voce femminile sarebbe awrah, ovvero rappresenterebbe una fonte di seduzione e perdizione come quelle parti del corpo (capelli inclusi) che vanno rigorosamente occultate in pubblico; inoltre, una donna non potrebbe mai permettersi di intonare melodie come pari grado di un uomo. Contro simili restrizioni si sono espresse, negli ultimi anni, diverse artiste anche musulmane praticanti, come ad esempio la famosa rapper Mona Haydar, americana d’origine siriana che indossa il velo per scelta personale e polemizza contro le derive islamofobiche di certa opinione pubblica occidentale, ma allo stesso tempo non risparmia i suoi strali ai fondamentalisti che proibiscono alle donne di cantare. Le parole accorate di Mona Haydar potrebbero essere pronunciate anche da Seti, la protagonista di Bidad, quarto lungometraggio del quasi quarantenne regista iraniano Soheil Beiraghi, meritatamente insignito del premio speciale della giuria al Festival di Karlovy Vary 2025.

I dettami di un regime instaurato molto prima che Seti, esponente ventenne della generazione Z, venisse al mondo, consentono infatti alle donne di cantare in pubblico in ensemble corali, ma non ne contemplano esibizioni solistiche davanti a degli spettatori. Seti, però, ha talento e grinta da vendere e vuole urlarli (il titolo del film significa non a caso ‘grido’), anzi, intonarli al mondo: la sua protesta personale, che fa in qualche mondo pendant a quelle delle sue coetanee del movimento “Donna, vita, libertà”, prende così la forma di una sorta di flash mob musicale, da artista di strada come ne possiamo vedere (e sentire) a bizzeffe sui marciapiedi delle nostre città europee, ma non sono certo un fenomeno comune negli anfratti urbani di Teheran e dintorni.

Merita ovviamente ricordare che Bidad è solo uno dei tanti, recenti film iraniani indipendenti girati in patria (e non all’estero, dove com’è ben noto va germogliando da anni un ‘cinema iraniano della diaspora’ di tutto rispetto) in cui il regime, unitamente alle sue ottuse norme censorie, viene apertamente messo in discussione: oltre all’ultimo capolavoro di Jafar Panahi Yek tasādof-e sāde (Un semplice incidente), vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2025, a Karlovy Vary era significativamente in programma anche la stralunata commedia Tehran, Kenarat (Teheran Another View) di Ali Behrad, ricostruzione, attraverso flashback ellittici, della turbolenta relazione di due iraniani sullo sfondo di una metropoli mediorientale che, perlomeno in specifiche nicchie giovanili e underground, è molto più scoppiettante di quanto si potrebbe credere. Ragazze senza hijab, abiti colorati e appariscenti, esperienze scanzonate, visione di film indipendenti americani, contatti con l’estero attraverso i social come Instagram: che il cambiamento, a quasi mezzo secolo dalla rivoluzione islamica, possa davvero affiorare dall’interno, nonostante la teocrazia di Khomeini non sembri traballare e, anzi, nel 2025 si dichiari addirittura rafforzata dopo i recenti attacchi israeliani e americani?

La detenzione di Panahi è cosa ben nota, e anche Beiraghi, già in passato attento alla condizione femminile nel suo paese, per aver girato Bidad è stato condannato a quattro anni e tre mesi di prigione poi commutati in multa, così come sanzionate sono state due attrici del film. Forti della pluridecennale eredità dei maestri loro connazionali, apprezzati in tutto il mondo, i cineasti iraniani continuano però a fare il loro lavoro e a registrare gli umori della generazione che, ora, si sta affacciando alla maturità e potrà, forse, dimostrare adeguatamente la sua agency a prescindere da chi intende tarpargli le ali: la dicotomia tra ‘padri e figli’, d’altronde, è evidente anche in Bidad, lasciando intendere un punto di rottura apparentemente risolutivo.