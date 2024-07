Biennale Danza sbarca a Mestre con il Leone d’Oro Caprioli e il duo Stereoptik

Sabato 27 luglio la Biennale Danza estende il suo programma a Mestre con due prime italiane: Silver di Cristina Caprioli, che nello spazio aperto di Forte Marghera costruisce una performance interattiva con un centinaio d’impermeabili argentati (ore 18.00); e Antechamber, l’incredibile viaggio animato di Stereoptik, al Teatro del Parco di Mestre, (ore 21.00). Entrambi gli spettacoli si replicano domenica 28 luglio alla stessa ora.

“Avevo comprato per sbaglio cento impermeabili argentati, rigidi, che riflettono la luce: se indossati, diventano una seconda pelle; se stesi per terra, o appesi, acquisiscono valore in sé stessi”. Così racconta la genesi di Silver Cristina Caprioli, quarto e ultimo appuntamento che la Biennale Danza dedica alla sua carriera, presentandone le opere più recenti. Da questo errore nasce una riflessione: “E se l’argento fosse il colore della danza?”. Ecco che gli impermeabili argentati invadono lo spazio, pronti per essere “abitati” e per costruire una danza “di corpi senza corpi”. Silver ci mostra come “la coreografia possa nascondersi anche dove non ce l’aspettiamo. Al contempo ordinaria e astratta, ovvia e intrinsecamente ripiegata su sé stessa, Silver è un invito a tornare a una ri-flessione visiva” (C. Caprioli)- Sono in replica altri spettacoli a firma di Cristina Caprioli: nelle Sale d’Armi dell’Arsenale flat haze (11.00 > 20.00), uno spazio per pensare e danzare; al Teatro alle Tese Deadlock (ore 18.00), danza di echi in cui perdersi tra i movimenti della danzatrice Louise Dahl e maxi-schermi che ne moltiplicano l’immagine. Il duo francese di artisti e musicisti Jean-Baptiste Maillet e Romain Bermond che dal 2008 costituisce Stereoptik, definisce Antechamber una “poesia visiva e musicale”. Film e spettacolo animato al tempo stesso, Antechamber racconta l’estate di un giovane uomo che, trovata una sua foto da bambino, riscopre il potere dell’immaginazione e con la mente parte per un viaggio fantastico oltre i confini della sua stanza. Antechamber è un invito a riscoprire i colori persi dell’infanzia e con loro le nostre emozioni. Scrivono gli autori: “Immaginate un mondo in cui la prima cosa che vedete quando incontrate qualcuno sono i suoi sentimenti, le sue percezioni, le sue emozioni, e non i tratti del viso, il taglio di capelli, i vestiti alla moda, la bellezza o l’ineleganza, ma solo le emozioni. Attraverso un processo plastico e visivo, tutti i protagonisti di questa storia sono sagome attraversate da colori, pittura in movimento e materiali grafici che esprimono le loro emozioni”.

Acquisto dei biglietti online (www.labiennale.org) e nei punti vendita della Biennale: Ca’ Giustinian (10.00>17.00), Infopoints ai Giardini e all’Arsenale (11.00>18.30), un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria dedicata all’Arsenale.