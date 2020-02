In occasione di San Valentino, l’Associazione “Musica con le Ali” ha lanciato una campagna per i prossimi concerti della stagione “Musica con le Ali” al Teatro La Fenice di Venezia, che prevede uno speciale sconto del 50% sul secondo biglietto acquistato a prezzo intero nei giorni compresi tra venerdì 14 e domenica 23 febbraio. Il progetto é volto a promuovere la grande musica classica e renderla sempre più accessibile a tutte le fasce d’età.

Gli spettacoli che godono della promozione:

–26 febbraio nelle Sale Apollinee. Vedrà protagonisti il celebre cornista inglese Martin Owen e i giovani musicisti Fabiola Tedesco (violino) e Giovanni Bertolazzi (pianoforte), che si esibiranno in un programma dai forti contrasti, con musiche di Beethoven e Ligeti.

–12 marzo nelle Sale Apollinee, con il violinista Federico Guglielmo e il Quartetto Werther, che suoneranno Mahler e Brahms.

–9 aprile nelle Sale Apollinee, sarà la volta del celebre violinista Massimo Quarta con la pianista Maddalena Giacopuzzi, in un programma che spazierà da Bach a Debussy, a Franck.

–27 aprile in Sala Grande. Interamente dedicato a Beethoven, vedrà protagonisti il violinista Gennaro Cardaropoli e la violoncellista Erica Piccotti insieme alla pianista Gloria Campaner e all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius.

–30 aprile nelle Sale Apollinee, il violinista Francesco De Angelis si esibirà con il violoncellista Giacomo Cardelli e con il pianista Alessandro Taverna suonando Beethoven, Grieg e Brahms.

–7 maggio nelle Sale Apollinee, con la pianista Ludovica De Bernardo e il Quartetto Prometeo, che si esibiranno con musiche di Shostakovich e di Dvořák.

–14 maggio nelle Sale Apollinee, con il debutto di Caterina Isaia (violoncello) e Rosamaria Macaluso (pianoforte), giovanissime artiste con una formazione molto solida nelle più importanti istituzioni musicali europee, che suoneranno Debussy, Rachmaninov e Prokofiev.

–4 giugno nelle Sale Apollinee, che avrà come protagonisti alcuni degli artisti di punta sostenuti da Musica con le Ali: il violinista Gennaro Cardaropoli, la violista Benedetta Bucci, la violoncellista Erica Piccotti e la pianista Margherita Santi, che si esibiranno con musiche di Schumann e di Brahms.

Ulteriori informazioni:

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ; http://www.teatrolafenice.it/site/index.php – CALL CENTER HELLOVENEZIA (+39) 041 2424Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it.Prezzi dei biglietti: Sale Apollinee €20; Sala Grande: platea e posti di parapetto €50; galleria e loggione centrale €35; scarsa visibilità €15; solo ascolto €10.ABBONAMENTI: tre concerti nelle Sale Apollinee €50; tre concerti nelle Sale Apollinee più uno nella Sala Grande €90; abbonamento sostenitore €380.RIDUZIONI: 20% per i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia; 50% per gli studenti (riduzioni applicabili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti).Tutti i secondi biglietti acquistati a prezzo intero vengono scontati del 50% per gli acquisti effettuati dal 14 al 23 febbraio con la promozione “Festeggia San Valentino sulle ali della musica!”. Non cumulabile con le riduzioni previste per i residenti e gli studenti e con altre promozioni in corso.