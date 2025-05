Black Bag – Doppio gioco di Steven Soderbergh

Steven Soderbergh si mette alla prova con la spy story e porta al cinema, dal 30 aprile, Black Bag – Doppio gioco, thriller sofisticato ed avvincente che ruota attorno alla storia degli agenti segreti George e Kathryn Woodhouse, marito e moglie interpretati da Michael Fassbender e Cate Blanchett. George e Kathryn hanno un lavoro top secret ai massimi livelli e sono legati, oltre che dalla professione, da un profondo legame affettivo. Quando viene informato dal suo superiore che all’interno della loro organizzazione c’è una talpa, George inizia un’indagine a doppio binario tra il professionale e il personale.

Tra i sospettati, infatti, c’è anche Kathryn, che potrebbe essere la diretta responsabile della sottrazione di un software che, nelle mani sbagliate, potrebbe causare una catastrofe globale con numerosi morti civili. George si trova a dover scegliere tra l’etica professionale e il senso di protezione e la tutela nei confronti della sua compagna.

Quello di Steven Soderbergh è certamente un film avvincente, elegante nella messa in scena e nella regia, ricco di colpi di scena e svolte brillanti soprattutto nel primo atto. La componente spionistica e quella thriller hanno la parte del leone, in un film in cui grande spazio è riservato all’indagine psicologica dei personaggi, specie di George e Kathryn. Al centro della storia, mentre la caccia alla talpa si va componendo pezzo dopo pezzo in un puzzle intricato e non sempre facile da seguire, vi è infatti il rapporto tra i due protagonisti, vero e proprio cardine e motore della storia. La narrazione procede senza intoppi, ma spesso e volentieri qualcosa si perde nelle maglie di un racconto appesantito da troppi tecnicismi e un linguaggio particolarmente ostico per tutti coloro che siano digiuni di informatica. Non tutto è chiaro e il rischio è quello di perdersi qualche passaggio, finendo col trovare quasi frustrante lo svolgersi dell’indagine di George. Ottima invece la prova del cast nel suo insieme, con Fassbender e Blanchett che non mancano di alchimia e il resto degli attori (Marisa Abela su tutti) artefici di performance davvero credibili e convincenti.

Titolo originale: Black Bag

Regia: Steven Soderbergh

Sceneggiatura: David Koepp

Genere: Thriller

Cast: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan

Durata: 93 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 30 aprile 2025

Distribuzione: Universal Pictures