Black Phone 2 di Scott Derrickson

A tre anni di distanza da Black Phone, tratto dal racconto di Joe Hill Il telefono nero, Scott Derrickson torna al cinema con Black Phone 2, sequel ambientato quattro anni dopo gli eventi del primo film che, con una svolta sovrannaturale e legata al mondo onirico, allarga e approfondisce la storia di Finn, sopravvissuto alle brutali azioni del serial killer conosciuto come il Rapace.

Dopo aver ucciso il Rapace (Ethan Hawke), Finn Blake (Mason Thames) è ancora alle prese con il trauma mentre sua sorella Gwen (Madeleine McGraw) è tormentata in sogno da continue telefonate provenienti dal telefono nero e da inquietanti visioni di tre ragazzini perseguitati in un campo invernale chiamato Alpine Lake. Decisa ad andare in fondo a quel mistero, Gwen convince Finn a recarsi ad Alpine Lake ed è lì che i due fratelli scopriranno il legame tra il Rapace e la loro famiglia.

Con Black Phone 2 Derrickson approfondisce ulteriormente la tematica del trauma già importante nel primo capitolo, con un film che si discosta dall’impianto del thriller e poggia prevalentemente sull’elemento sovrannaturale. Derrickson, ancora una volta, non nasconde i chiari riferimenti all’immaginario horror, dalle atmosfere tipiche delle storie di Stephen King – padre di quel Joe Hill autore del racconto da cui il film è tratto – alle citazioni forse fin troppo esplicite al franchise di Nightmare, passando per il suo stesso Sinister che, come Black Phone, aveva per protagonista Ehtan Hawke.

C’è molto di Sinister in Black Phone 2, specie a livello visivo e in particolare nelle sequenze che mettono in scena i sogni di Gwen, genuinamente angoscianti e in grado di rendere le atmosfere sospese e stranianti di un mondo onirico spaventoso anche grazie all’ottimo lavoro sul sonoro.

Se per certi versi questo sequel soffre per gli stessi difetti di Black Phone, soprattutto per lo scarso approfondimento dei personaggi secondari, porta avanti in maniera compiuta e coerente la riflessione sul superamento del trauma aggiungendo un ulteriore strato alla storia e chiudendola in maniera soddisfacente, pur al netto di una seconda parte che pecca sul fronte del ritmo e risulta un po’ troppo ripetitiva.

Titolo originale: Black Phone 2

Regia: Scott Derrickson

Sceneggiatura: Scott Derrickson, C. Robert Cargill

Genere: Horror/Thriller

Cast: Ethan Hawke, Mason Thames, Madelein McGraw, Jeremy Davies

Durata: 114 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 16 ottobre 2025

Distribuzione: Universal Pictures