Vedendo questo film, una commedia brillante e piena di ritmo, viene da chiedersi se gli americani siano più bravi a fare le cose o a raccontarle, persino quando si tratta di straordinari successi conclusi con clamorosi disastri. Di certo sono efficacissimi a raccontare e a rendere epiche azioni quasi oscure, che forse noi italiani, molto più allenati a criticarci che elogiarci, nemmeno prenderemmo in considerazione.

Avranno forse hanno studiato meglio di noi l’epica classica, l’Iliade e l’Odissea, che in storie di quel genere è stata la prima scuola del mondo occidentale.

Blackberry: un nome che ai più giovani tutt’al più ricorda un frutto di bosco. Ma chi ha già qualche decennio sulle spalle si ricorda benissimo di un rivoluzionario telefono, l’antesignano di quello che è oggi lo smartphone, destinato a rimpiazzare e mandare in soffitta il suo predecessore. Il bello di questo film è che, anche se sappiamo benissimo come è andata a finire la storia del Blackberry, ci acchiappa e ci incolla allo schermo, facendoci ridere a volte di gusto, a volte invece facendoci indignare un po’. Certi caratteri sembrano un po’ esagerati, come quello di Doug Fregin, sempre vestito come se stesse andando a una partita di baseball o a una di tennis, o quello di Jim Balsillie, spregiudicato e autoritario, mentre forse non riesce nemmeno a essere autorevole. Ma non sono così anche i personaggi dell’Iliade? Non è così Achille, quello noto per “l’ira funesta”, o Ettore, che per sempre sarà il perdente eppure il più amato?



Pur nella linea dei film di Hollywood sulle grandi imprese e sulle grandi speculazioni (e vengono subito in mente Una poltrona per due, Wall Street, Margin Call, The Wolf of Wall Street e tanti altri) questo lavoro del regista canadese Matt Johnson, classe 1985, è spigliato e interessante, come lo è so stesso Johnson nello scanzonato ruolo di Doug.

Tratto dal testo pubblicato nel 2015 dai giornalisti Jacquie McNish e Sean Silcoff Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry, non ancora tradotto in italiano, questo gustoso film concorre per l’Orso d’Oro alla 73° Berlinale 2023.