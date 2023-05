“Blueback” di Robert Connelly

Abby Jackson (Mia Wasikowska) è una ricercatrice oceanica che, durante una spedizione per studiare e arginare la distruzione dei coralli nel reef australiano, riceve una telefonata che le annuncia il peggioramento della salute della madre Dora.

Tornata in Western Australia nella casa affacciata sulla spiaggia in cui è cresciuta (il film è girato nella spettacolare area di Bremer Bay), Abby ripercorre le tappe della sua vita, ripensando alla sua infanzia e all’adolescenza (Abby adolescente è l’esordiente e brava Ilsa Fogg) e all’influenza che la madre ha avuto sulla sua formazione. Soprattutto, scopriamo l’affetto che ha legato Abby, mentre impara a immergersi nell’oceano, a un esemplare di Blue Groper che Abby ha battezzato Blueback per il tipico colore della livrea del pesce.

Il Blue Groper è una specie di cernia gigante autoctona dell’Australia. Può vivere fino a 70 anni in un territorio ben definito, di solito in prossimita delle coste ed è quindi abituato alla presenza dell’uomo. Ma come nell’omonimo romanzo breve di Tim Winton del 1997 da cui è tratto il film, l’oceano e i suoi abitanti sono minacciati da speculatori e cacciatori di frodo. E Abby, seguendo l’esempio della madre (Dora giovane è interpretata da Radha Mitchell), decide di opporsi con tutta l’energia dei suoi sedici anni nel tentativo di salvare il delicato equilibrio dell’ambiente marino della zona, che è anche la casa del suo amico subacqueo Blueback.

Quegli eventi hanno segnato per sempre la sua vita, trasformandola nella donna e nella scienziata adulta di oggi. Una trasformazione raccontata con tenerezza e malinconia in un flm che ha i suoi momenti più felici nell’interazione tra Abby e Blueback (realizzato meccanicamente, senza uso di computer grafica) e nelle splendide riprese subacquee di Andrew Commis. Inoltre, le attrici si sono allenate per le immersioni senza usare stunt per rendere più naturale la loro relazione con il mondo sottomarino. Tutto questo non basta a compensare completamente una sceneggiatura che ogni tanto perde mordente, ma Blueback ci fa comunque riflettere sull’importanza della comunità, dell’amicizia e della volontà di cambiare le cose.

Lo scrittore Tim Winton è un attivista per la protezione del reef e il mare, il rispetto per la natura e la conservazione marina sono spesso al centro dei suoi romanzi bestseller. Connelly ne coglie l’essenza con Blueback, rendendone i momenti malinconici e quelli divertenti in una favola moderna per tutta la famiglia – un aspetto che scrittore e regista hanno sottolineato molte volte nelle interviste – che può far accendere la scintilla del dialogo.

Ma Blueback è anche uno sguardo ottimista verso il futuro, come conferma il regista Connelly: “Sappiamo che il mondo sta affrontando una crisi ambientale, ma Tim Winton e io siamo d’accordo che il pessimismo porta le persone a chiudersi e a non agire. Mentre c’è bisogno di ottimismo per ispirare e far sapere alle persone che se cambiamo qualcosa, le cose cambieranno“.