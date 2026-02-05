Bologna è ART CITY: la quattordicesima edizione tra musei, spazi urbani, università… e cinema

Dal 5 all’8 febbraio Bologna torna capitale dell’arte contemporanea con ArteFiera e la 14ª edizione di ART CITY, diretta da Lorenzo Balbi (direttore del MAMbo). Dalla sinergia tra Comune, BolognaFiere e altre realtà, oltre 300 appuntamenti in programma trasformeranno la città in una grande e dinamica galleria-palcoscenico: visitatori e addetti ai lavori potranno confrontarsi con l’opera di grandi artisti nazionali e internazionali – prendendo parte a mostre, talk, eventi e performance – muovendosi capillarmente tra musei, gallerie, luoghi istituzionali e spazi indipendenti. Special Program di quest’anno è Il corpo della lingua, a cura di Caterina Molteni e in collaborazione con l’Università di Bologna. Si tratta di un itinerario espositivo e performativo, negli spazi dell’Ateneo, con artisti che interrogano l’idea di conoscenza e la trasmissione del sapere in una dimensione fisica, vocale, incarnata.

In questa cornice si inserisce anche Art City Cinema, una rassegna della Cineteca di Bologna che esplora le intersezioni tra cinema e arte. Al cinema Modernissimo, già da mercoledì 4 febbraio, avranno luogo proiezioni, incontri e performance dedicati al mondo dell’arte e ai suoi protagonisti: si spazia dalla street art di Geco all’”arte sciopero” di Galeazzo Nardini, dagli scatti di Mimmo e Francesco Jodice a quelli dirompenti di Oliviero Toscani, fino alla memoria poetica degli oggetti di Robert Kuśmirowski e al mondo irriverente di Bonvi. In programma anche film d’animazione e documentari su icone come Frida Kahlo e Thomas Kinkade, oltre alla performance dell’artista italo-eritrea Muna Mussie, tra fantasmi coloniali e insidie dell’IA. Per l’occasione è stata allestita la mostra Li ho visti, che raccoglie una selezione di bozzetti originali dei manifesti realizzati da Stefano Ricci in occasione del primo anno di apertura del Modernissimo.

ART CITY mette in dialogo luoghi e linguaggi diversi, confermando Bologna una città dove l’arte contemporanea invade anche le strade, l’università, il cinema e – ci si augura – le coscienze.

Qui il programma completo con tutti gli appuntamenti di Art City Bologna 2026 e le relative info per prendervi parte.