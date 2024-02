Bologna fotografata e World Press Photo 2023, l’analogico e il digitale in mostra nel cuore della città

Sino al 25 febbraio, a Bologna nel Sottopasso di via Rizzoli, la mostra World Press Photo 2023, allestita dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Foto Image e World Press Photo Foundation, con gli scatti premiati nel 2023 dal più prestigioso concorso fotogiornalistico internazionale, affiancherà l’esposizione Bologna fotografata destinata a trovare ospitalità nel Sottopasso sino al prossimo agosto. La mostra Bologna fotografata. Persone, luoghi, fotografi, allestita sempre dalla Cineteca di Bologna, segue un percorso cronologico che va dalla fine dell’ ‘800 ai primi anni Novanta del ‘900, spaziando dall’Età unitaria alla Grande guerra con la nascita dell’Istituto Rizzoli per la riabilitazione dei feriti, dall’epoca fascista alla Liberazione del 21 aprile 1945 sino agli gli anni del boom economico , della contestazione e della strage del 2 agosto 1980. La documentazione per immagini di Bologna si ferma al 1994, prima dell’avvento della fotografia digitale. Con questa 66a edizione arriva, invece, per la prima volta a Bologna dopo aver toccato 60 città nel mondo la mostra World Press Photo 2023: al concorso fotogiornalistico internazionale hanno partecipato 3.752 fotografi di 127 paesi, per un totale di 60.448 fotografie. La selezione in mostra a Bologna sarà un’occasione unica per riflettere sulla potenza e l’impatto del fotogiornalismo contemporaneo a livello internazionale. “Le fotografie che abbiamo scelto per rappresentare il 2022 sono indicative di quest’epoca – ha scritto Brent Lewis, photo editor del “New York Times” e presidente della giuria- e serviranno come documenti storici a cui le generazioni future potranno guardare e dalle quali, ci auguriamo, imparare”. La mostra World Press Photo 2023 sarà accompagnata, lungo l’arco del mese di febbraio, da una serie di incontri al Cinema Modernissimo con fotografi ed esperti. Ecco l’elenco degli incontri ancora in programma:venerdì 16 febbraio, ore 18 Magdalena Herrera (photo editor, responsabile fotografia di Geo France), Photoediting: la scelta e la costruzione di un progetto fotografico;sabato 17 febbraio, ore 18 Fulvio Bugani, Vent’anni di reportage da Cuba;venerdì 23 febbraio, ore 18 Carol Körting (photo editor della rivista “LFI – Leica Fotografie International”), Dalle fotografie dei grandi Maestri ai reportage di “LFI”;sabato 24 febbraio, ore 18 Lorenzo Tugnoli (fotografo, “The Washington Post”), Giulia Tornari (photoeditor e curatrice), Fulvio Bugani, Reportage dall’Afghanistan e dal Medio Oriente.

Questo, infine, il calendario delle visite guidate alla mostra, condotte da Fulvio Bugani (per prenotazioni, scrivere a bookshop@cineteca.bologna.it): Venerdì 16 febbraio, ore 14 Lunedì 19 febbraio, ore 18.30 Venerdì 23 febbraio, ore 14.

AUTORE: Mohamed Mahdy

TITOLO: Here, The Doors Don’t Know Me

CATEGORIA: Africa, Open Format

DESCRIZIONE: Questo progetto web-based esplora gli effetti dell’innalzamento dei mari sulla comunità locale di Al Max, un villaggio di pescatori situato lungo il canale Mahmoudiyah ad Alessandria, in Egitto. Per generazioni, i suoi abitanti hanno vissuto e lavorato sul canale che porta al Mar Mediterraneo. Nel 2020, il governo egiziano ha iniziato a sfrattare alcune parti di Al Max e a trasferire le persone in alloggi a diversi chilometri di distanza dai canali, non solo demolendo le case, ma anche mettendo in pericolo le memorie collettive e la cultura locale radicate nel quartiere. Le storie qui riportate parlano della precarietà delle persone che ovunque lottano per essere riconosciute in mezzo a sconvolgimenti economici e ambientali globali.

AUTORE: Anush Babajanyan, VII Photo/National Geographic Society

TITOLO: Battered Waters

CATEGORIA: Asia, Long Term Projects

DESCRIZIONE: Donne visitano una sorgente calda emersa dal letto prosciugato del Lago d’Aral, vicino al villaggio di Akespe, in Kazakistan, il 27 agosto 2019. Un tempo quarto lago più grande del mondo, il Mare d’Aral ha perso il 90% del suo contenuto da quando l’acqua del fiume è stata deviata.

AUTORE: Simone Tramonte

TITOLO: Net-Zero Transition

CATEGORIA: Europa, Long Term

DESCRIZIONE: Persone che nuotano ad Amager Strand, in Danimarca, il 13 luglio 2021, vicino a un parco eolico di cui sono comproprietari 8.552 consumatori di elettricità e che serve più di 40.000 famiglie di Copenaghen.

AUTORE: Tomás Francisco Cuesta, Agence France-Presse

TITOLO: World Champions

CATEGORIA: Sud America, Honorable Mention

DESCRIZIONE: Gli argentini esultano per il ritorno del loro Paese al dominio del mondo del

calcio. Buenos Aires, 18 dicembre 2022.