Bono leader indiscusso a Cannes 2025 sul Red Carpet per presentare in anteprima mondiale il documentario Bono: Stories of Surrender in uscita il 30 maggio su Apple TV+.

Diretto da Andrew Dominik regista di “L’assassinio di Jesse James” e “Blonde”, “Bono: Stories of Surrender” ci racconta il lato ancora da scoprire del frontman degli U2 durante l’omonimo tour tra il 2022 e il 2023.

Foto a cura di Alcide Boaretto