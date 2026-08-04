“Borgo” di Stéphane Demoustier

Melissa (Hafsia Herzi), 32enne agente penitenziaria, con i due figli e il marito Djibril (Moussa Mansaly) si trasferisce in Corsica.

Il lavoro all’istituto penitenziario ha un’atmosfera diversa rispetto quella cui è abituata, ma scopre che anche il quartiere dove vive con la sua famiglia non è come si era immaginata.

L’integrazione di Melissa al lavoro è resa più agevole da Saveriu (Louis Memmi), un giovane detenuto che la prende sotto la sua protezione. Ma ogni cosa ha un prezzo, e una volta libero, Saveriu si aspetta il suo aiuto in cambio.

Il regista Stéphane Demoustier, che ha scritto la sceneggiatura con Pascal-Pierre Gambarini, si è ispirato a una storia vera (l’esecuzione di Antoine Quilichini e Jean-Luc Codaccioni, due membri della criminalità organizzata corsa, avvenuta all’aeroporto di Bastia nel 2017, e al coinvolgimento di una guardia carceraria nel tragico susseguirsi degli eventi) per questo un thriller carcerario spietato e crudo, raccontato su due linee temporali.

Demoustier fa crescere gradualmente la tensione in Borgo (nome del carcere a sud di Bastia), mantenendo la suspense anche attraverso i loschi giochi di manipolazione e potere all’interno del carcere.

La bravissima protagonsita Hafsia Herzi (vincitrice del Premui César come Miglior Attrice) mantiene vivo il coinvolgimento del pubblico dando alla “sua” Melissa nervi d’acciaio e libertà morale.



Data di uscita: 06 agosto 2026

Genere: Drammatico

Durata: 118′

Anno: 2023

Paese: Francia

Produzione: Petit Film

Distribuzione: Movies Inspired