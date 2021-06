Joe, Carlo, Bobo e Giacomo il sogno della musica e il calore del palco non li hanno messi in un cassetto, ma, tra un revival e l’altro, hanno ripiegato su altre attività più redditizie per le bollette da pagare.

Nella loro routine, tra vicende amorose e personali, irrompe una possibilità di tornare protagonisti con la loro musica: dovranno fare i conti prima di tutto con il passato e poi con i compromessi e ambizioni del mondo di oggi.

Davide Ferrario scrive con Cristina Mainardi e dirige una commedia sull’amicizia e sul tempo che passa senza fare sconti.

“Essere sessantenni oggi è strano, perché non ci si sente vecchi – racconta il regista – Ma in questo c’è un pericolo: conti- nuare a credersi giovani. Io penso invece che non dovremmo rincorrere chi ha meno anni di noi. Dovremmo essere fedeli a noi stessi e al nostro passato. Il che non significa rimpiangerlo con nostal- gia, ma esserne dei testimoni sinceri, nel bene e nel male. Nella loro semplicità è quello che fanno i nostri Boys. Con un linguaggio capace, quello sì, di attraversare le generazioni: il rock.”

Con le musiche di Mauro Pagani, Boys è un film dal carattere nostalgico, fatto di sguardi e andature, reso delizioso da un cast irresistibile, che ha carisma da vendere.

Nei cinema dal 1 luglio, lascia con il cuore leggero e felice.