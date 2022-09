Brand Festival 2022 a Jesi dal 29 settembre al 5 ottobre

È dedicata al tema “Identità in movimento” la quinta edizione del Brand Festival, punto di riferimento nel mondo della comunicazione e dell’identità di Marca, che torna in scena dopo lo stop di due anni di emergenza pandemica, a cura dell’associazione BRAND FESTIVAL ETS e con la co–organizzazione del Comune di Jesi, main partner CNA e BCC Ostra Vetere.

Il primo festival italiano dedicato all’identità – personale, territoriale e aziendale – si terrà nel centro storico di Jesi (AN), nelle Marche, dal 29 settembre al 5 ottobre, con 75 eventi, oltre 150 relatori, 29 location e tanti brand che si raccontano tra workshop, laboratori, convegni ed eventi, per un confronto a tutto campo sui cambiamenti sociali, culturali e politici in corso.

Dal 2017 Brand Festival è l’evento di discussione, confronto, dialogo e progettazione condivisa con i protagonisti del mondo della comunicazione, economico, finanziario e culturale italiano, sull’identità come valore differenziante per raggiungere i propri obiettivi personali, aziendali e territoriali. Per farlo è stato scelto un centro storico al posto di un centro congressi, e la provincia al posto delle grandi città, l’habitat perfetto per shakerare la cultura con il marketing, e il desiderio con il business, in un contesto molto coinvolgente, e con un approccio originale per ogni appuntamento proposto.

“In questi ultimi mesi – spiega Graziano Giacani, ideatore e presidente del Brand Festival – Zorro ha perso la sua zeta. O meglio, la zeta ha perso Zorro. In un batter d’occhio l’ha lasciato per salire sui mezzi blindati russi, trasformandosi da segno di giustizia a rappresentazione di guerra. Quanti simboli, parole, percezioni e abitudini sono cambiati? Come possono i brand governare il continuo cambiamento sociale, economico e culturale in atto, guidandolo verso l’inclusione e l’accettazione dell’altro? Abbiamo deciso di

concentrarci sulle identità in movimento che crescono grazie al confronto con la diversità, ed in cui le differenze non sono fattore di divisione, ma terreno di nuove connessioni e relazioni. Perché chi si occupa di brand è particolarmente esperto nel tutelare la propria unicità. Mai come oggi abbiamo bisogno di brand che, oltre a racchiudere in sé forti valori, sappiano aprirsi al dialogo e al cambiamento in atto. Identitario, culturale e di mercato”.

Il tema 2022, “Identità in movimento”, attraversa le 7 giornate in altrettanti “focus”, con eventi da mattina a sera, tanti a partecipazione gratuita, altri di approfondimento con prenotazione e biglietteria: il 29 settembre è il giorno del “Creare sostenibile”, il 30 settembre c’è il “Fare branding in Italia”, l’1 ottobre “Apprendere e scoprire”, il 2 ottobre appuntamento imperdibile con il “Main event”, il 3 si parla di “Eccellenze future”, il 4 ottobre di “Identità plurali” e il 5 ottobre di “Paesaggi culturali”.

A raccontare le “Identità in movimento” saranno i più grandi esperti del settore, brand mondiali e realtà locali, manager, imprenditori, designer, creativi, digital specialist, università e professionisti da tutta Italia, tra loro Pierdomenico Garrone, Paolo Iabichino, Michelangelo Tagliaferri, Elio Carmi, Alessandro Ubertis, Maurizio di Robilant, Giuseppe Morici, Germano Lanzoni, Flavia Trupia, Andrea Fontana, Riccardo Scandellari, Mariano Diotto, Michele Mariani, Roberta La Selva, Remo Lucchi, Marianna Ghirlanda, Bruno Bertelli, Lidi Grimaldi, Francesco Morici, Roger Botti, Francesco Gallucci, Caterina Garofalo, Stefania Savona, Gian Guido Folloni.

Per maggiori informazioni: www.brandfestival.it