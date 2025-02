Brevissimo riassunto. La saga sulla celebre (ex) single eccessivamente goffa, sempre in lotta con la bilancia e la ricerca del grande amore si ispira ai romanzi di Helen Fielding (editi in Italia da Sonzogno e Rizzoli). A renderla celebre sul grande schermo è stata l’attrice Renée Zellweger che nei primi due film era ingrassata appositamente per rendersi più simile al personaggio dei libri. Ne ha fatto poi un fumetto tutto boccucce, smorfiette, finti bronci e ammiccamenti. Film dopo film sono è diventata sempre più irritante.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo è il quarto capitolo, sempre con protagonista la Zellweger, dopo Il diario di Bridget Jones (2001, diretto da Sharon Maguire), Che pasticcio, Bridget Jones (2004, diretto da Beeban Kidron), Bridget Jones’s Baby (2012, diretto da Sharon Maguire).

La sceneggiatura di questo film è basata sul romanzo dell’autrice Bridget Jones. Un amore di ragazzo (Rizzoli, 2013)

scritta dall’autrice Helen Fielding insieme ad Abi Morgan e Dan Mazer.



Motivi per vedere il 4° capitolo di Bridget – Renée Zellweger – Jones: Emma Thompson (nel personaggio di una ginecologa, Dott. Rawlings, presente dal film precedente), che vale da sola il prezzo del biglietto, e Hugh Grant (Daniel Cleaver, ex capo di Bridget, impenitente latin lover senza vergogna).



La regia è ora affidata a Michael Morris (Amici di letto, To Leslie). In questo nuovo capitolo Bridget è rimasta vedova quattro anni prima, dopo la tragica scomparsa di Mark durante una missione umanitaria in Sudan. Bridget è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli, Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro. Sebbene circondata dall’affetto dei suoi amici di sempre e persino dall’ex Daniel Cleaver (Hugh Grant), Bridget si trova in un periodo di stasi emotiva e cerca di trovare una nuova strada per sé e per i suoi cari.

Spronata dalla sua “famiglia urbana” – composta dai fidati Shazzer, Jude e Tom, dalla collega Miranda, dalla madre impicciona e dalla sagace Dr. Rawlings (Emma Thompson) – Bridget riprende in mano il suo diario, per annotare i suoi pensieri, decide di rimettersi in gioco, sia nel lavoro che nell’amore. In un tentativo moderno di ritrovare la felicità, si avventura nel mondo delle app di incontri, dove viene subito affascinata da un giovane e intrigante corteggiatore (Leo Woodall).



Tra il caos degli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione, Bridget si ritrova a combattere contro il giudizio delle “mamme perfette” alla scuola dei figli e a fare i conti con le preoccupazioni del piccolo Billy, che sente profondamente la mancanza del padre. In questo complesso equilibrio, la vita le riserva anche una serie di incontri bizzarri con il pragmatico insegnante di scienze di Billy (Chiwetel Ejiofor), aprendo la porta a nuove sfide e, forse, a nuove possibilità di felicità.

Gli anni sono passati per tutti, Bridget Jones, che ha circa 50 anni superati, però sente più il peso della tristezza e della mancanza del suo amato Darcy, ha due figli da crescere e un lavoro che l’aspetta.

Ma nel rapporto con gli altri resta un’eterna adolescente incapace di limitare i danni in scelte e comportamenti imbarazzanti. Situazione narrativa difficile da comprendere. Perché non sviluppare, far crescere, il personaggio Bridget evitando situazioni sciocche e infantili (es. quando acquista i preservativi o quando maldestra spiega qual è il suo lavoro alla classe del figlio)?

Comunque, come già detto, i momenti più simpatici e brillanti del film sono quelli con Emma Thompson (resterà memorabile la sua enunciazione del principio attivo di un farmaco) e Hugh Grant, e quelli dove Bridget interagisce con loro.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo è una commedia innocua a tratti frizzante a tratti tiepida.