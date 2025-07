L’incontro fra il talento artistico, il potere manipolatorio dei “Maestri” e la naturale voglia di emergere dei giovani ha dato vita fin troppe volte a vicende di plagio, violenza psicologica e finanche maltrattamenti sessuali. Cosa può andare storto se un uomo affascinante, autoritario e dalle non troppo nascoste tendenze predatorie si trova a capo di un coro di giovani e inesperte fanciulle?

Il secondo lungometraggio del praghese Ondrej Provaznik rielabora con libertà drammaturgica, ma con riferimenti storici ben riconoscibili, una triste vicenda giudiziaria che sconvolse la Praga di inizio millennio, che qui dunque sarà bene riassumere.

“Bambini di Praga” era il nome di un coro prevalentemente femminile che, nato in Cecoslovacchia fin negli anni Settanta, avevo poi scavallato i cambi di regime e i sistemi politico-culturali successivi alla caduta dei vari Muri per continuare una lodevole e prestigiosa tradizione artistica nella Repubblica Ceca degli anni Novanta. Quali non furono lo scandalo e la pesante eco sociale quando nel 2004 il suo principale animatore e “maestro di coro” (questo il titolo originale in ceco, Sbormistr), Bohumil Kulinsky venne accusato di aver approfittato della sua posizione di prestigio e dominio psicologico per approcciare sessualmente decine di sue allieve. Si parlò addirittura di una cinquantina di ragazze, alcune delle quali attorno ai quindici anni di età, ma oltre allo shock culturale di per sé, la società ceca dovette affrontare forse per la prima volta una vicenda giudiziaria collegata ad un vanto artistico che aveva le radici nella Cecoslovacchia socialista e a complicazioni non del tutto prevedibili. Alcune testimonianze, infatti, erano contrastanti (probabilmente il fascino morboso di certi predatori non rende facile la ricostruzione da parte di alcune vittime), e nonostante la pesantezza delle accuse, l’imputato entrò in carcere solo dopo diversi anni, con una condanna relativamente lieve, che non scontò neanche interamente, grazie a vari sconti di pena.

Provaznik ha esordito sulla lunga distanza con Old Timers (2019), sorta di commedia nera incentrata sulle interpretazioni di due vecchie glorie del cinema ceco e piuttosto apprezzato in patria, per passare ora ad una gamma di emozioni e tematiche ben più impegnative. Fra le difficoltà organizzative che il gruppo produttivo ha dovuto affrontare ci sono la delicata scelta delle interpreti, che (ricordiamolo) devono ricadere nella fascia d’età delle vittime prestabilite del “lupo cattivo” musicale, la necessità di riprodurre con naturalezza prove e concerti qui frequentissimi e fondamentali per la costruzione filologica dell’atmosfera, oltre alla scelta di movimentare la scenografia narrativa con viaggi e tournée che allontanassero la narrazione dalla piattezza dell’unità di luogo (le aule della scuola di canto). Fra l’altro Provaznik ha svolto un discreto “field work”, interrogando alcune delle protagoniste e testimoni della vicenda, cercando dunque di radicare la fiction in coordinate credibili e filologiche.

Bisogna dunque apprezzare gli sforzi fatti dagli autori, visto che buona parte delle giovani protagoniste svolgono in modo adeguato il proprio ruolo di fanciulle in fiore talentuose, ingenue ma allo stesso tempo maliziose abbastanza da diventare parte del gioco proditoriamente avviato dal Maestro. In particolare, Kateřina Falbrová (esordiente assoluta) e Maya Kintera (già vista nell’ultimo film di Alice Nellis, Buko) formano una coppia di sorelle il cui rapporto oscilla fra affetto familiare, comprensibile concorrenza, sana emulazione e una inevitabile (forse) goccia di “sano odio” fra quasi coetanee, incapaci di gestire alla perfezione le proprie aspirazioni. Le parti vocali sono state effettivamente eseguite dalle attrici, e anche in questo caso Provaznik sembra aver fatto un ottimo lavoro. Meno riuscito è, infine, a nostro modo di vedere, il modo con cui la sceneggiatura tratta alcuni gangli narrativi fondamentali o cerca di spaziare in alcuni episodi della storia reale: la narrazione è suddivisa in tre macrosezioni, quella introduttiva che disegna l’ambiente concorrenziale e teso della famiglia e della scuola di canto; le prove generali ambientate in un luogo isolato e simbolicamente denotato (un rifugio di montagna sommerso dalla neve); una New York dei primi anni Novanta (periodo in cui si svolge la vicenda) ben presentata fra ricostruzione di scena e utilizzo di luoghi conservatisi per trent’anni in condizioni più o meno analoghe al passato.

Sono proprio i passaggi fra una sezione e l’altra, ognuna con un’atmosfera e una sua specifica “pressione emotiva interna”, che sembrano non perfettamente riusciti, come se le fasi cronologiche fossero semplicemente giustapposte, con alti e bassi emotivi e caratteriali non sempre credibili e alcune carenze esplicative (qualcuno le chiama “buchi di sceneggiatura”…) che stonano. Provaznik riesce comunque, nel complesso, a far crescere sulla distanza dei rapporti personali malati e potenzialmente esplosivi attraverso alcuni piccoli smottamenti, gesti, soprattutto giochi di sguardo (qui tematicamente fondamentali), ma lascia una certa impressione di imperfezione, come se ci fosse, appunto, una piccola “nota stonata” nel suo modo di trasformare lo spartito in pellicola.