“Bros” di Nicholas Stoller

Prima rom-com in cui cui due uomini gay cercano (e forse trovano) l’amore, prodotta e distribuita da una major (Universal), Bros scongiura il pericolo dei consueti stereotipi grazie a una sceneggiatura brillante, una perfetta ambientazione newyorkese e un ben assortito cast principale interamente lgbtq+

Nell’autunno del 2017 il regista Nicholas Stoller (Cattivi Vicini, Non mi scaricare, Cinque anni di fidanzamento) contatta l’attore Billy Eichner (Billy on the street TV) per proporgli di scrivere la sceneggiaura a quattro mani di una commedia romantica con protagonisti due uomini gay. Dopo cinque anni di collaborazione – inclusi due anni di ritardo nelle riprese per la pandemia – Bros arriva anche nelle sale italiane.

Billy Eichner è Bobby Lieber, podcaster di discreto successo nonché direttore nel neonato Museo della Cultura lgbtq+. Ipercinetico, superimpegnato e un filo logorroico, non ha una relazione stabile, ma la cosa non gli pesa affatto: “Io non voglio e non ho bisogno di nulla”. È un uomo con una fitta agenda e nessuna voglia di impegnarsi, che ogni tanto cerca qualche fugace momento di intimità con veloci incontri grazie all’app Grindr.

Durante una festa gay per i soliti “palestrati senza t-shirt” Bobby incontra Aaron (Luke McFarlane), professione esecutore testamentario (insoddisfatto) con il sogno nel cassetto di creare cioccolatini.

Se Bobby è la quintessenza dell’intellettuale newyorkese, sempre sicuro delle proprie idee e convinzioni, Aaron ha una indole più tranquilla, un origine campagnola, una passione per la palestra. In poche parole: “Io sono molto più easy”. Se Bobby parla moltissimo, Aaron sa ascoltare. Se Bobby ha un rapporto da militante con la propria omosessualità, Aaron la vive in modo meno esplicito ma eroticamente più disinvolto.

Due uomini che non potrebbero essere più diversi, con un’unica cosa in comune: l’essere orgogliosamente single, almeno fino a oggi.

Bros strizza l’occhio alle più classiche commedie sentimentali del passato – Nora Ephron è uno dei riferimenti più immediati, ma non solo – ed è prodotta da Judd Apatow (una garanzia quando si parla di commedie), è sincera e a tratti esilarante, scritta con intelligenza, tocca con leggerezza i temi dell’amore universale, ha una giusta dose di satira e autoironia sui luoghi comuni dentro e fuori la comunità gay – dal muscolo scolpito dei palestrati agli incontri su Grindr, dalle politiche di genere alle rivalità tra i diversi gruppi che compongono il consiglio del Museo della Cultura lgbtq+ – che fa sorridere parecchio. Eppero è anche una riflessione sulla mascolinità ostentata o esasperata, su cosa succede quando due persone apparentemente troppo occupate per avere una relazione stabile finiscono per innamorarsi.

Spassoso cameo di Debra Messing (Will and Grace) che interpreta sé stessa nei panni di una possibile donatrice del Museo.

Era il film che mancava nel panorama cinematografico contemporaneo? Forse sì, forse no. I risultati al botteghino americano sono stati discontinui, con una buona risposta del pubblico solo nelle sale delle grandi città. Vedremo cosa succede qui in Italia, dove Bros esce il 3 novembre #soloalcinema.