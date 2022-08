“Bullet Train” di David Leitch

Cinque assassini (più due) attraversano il Giappone da Tokyo a Kyoto su un Bullet Train, un treno ad altissima velocità. Apparentemente slegati tra loro, in realtà le loro missioni sono interconnesse e lo spettatore lo scopre in un crescendo di colpi di scena fino alla acrobatica scena finale.

Ci sono due tipi di action movies: quelli che si prendono sul serio e quelli che giocano con il genere. Bullet Train rientra a pieno titolo nella seconda categoria: una commedia d’azione, con un pizzico di thriller, molta follia, tanti scazzottamenti, acrobazie e un cast stellare. Alla regia un veterano del genere: David Leitch, ex stuntman – anche di Brad Pitt in Fight Club, Mr. & Mrs. Smith, Troy, e altri – poi coreografo e supervisore di stuntman; insomma, uno che il mestiere lo conosce. Suoi sono Deadpool 2, ma anche Atomic Blond, ed è tra i produttori di Io sono Nessuno – Nobody con Bob Odenkirk, altro film che non teme di condire l’azione con un personaggio non proprio cool.

Shinkansen è il nome della rete ferroviaria del treno proiettile da 300km orari del titolo del bestseller di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen (pubblicato in Italia da Einaudi) da cui è tratto Bullet Train, adattato per il grande schermo da Zak Olkewicz.

Brad Pitt è Ladybug (Coccinella) che, a dispetto del nome di battaglia, è perseguitato da una sfortuna biblica e vuole semplicemente portare pacificamente a termine il proprio (in apparenza) semplice incarico: custodire una valigetta piena di soldi. Ma il destino ha in serbo per lui altri piani, che hanno per protagonisti i gemelli Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) e Lemon (Brian Tyree Henry), la giovane The Prince (Joey King), Kimura (Andrew Koji) a cui durante le sedici fermate da Tokyo a Kyoto si aggiungono The Wolf (Bad Bunny) e The Hornet (Zazie Beetz).

Le loro missioni, invero a volte un po’ confuse, sono tutte collegate dalla inquietante e paurosa figura de La Morte Bianca (Michael Shannon) spietato assassino e malavitoso russo che non ha pietà nemmeno per i propri figli. Tra le carrozze appositamente costruite e il paesaggio giapponese che sfila dai finestrini a 250 chilometri orari grazie a una speciale tecnologia a LED, Ladybug, abituato a superare le asperità che il fato gli presenta ad ogni missione, reagisce con ragionevole velocità di ideazione a ogni ostacolo.

Pur non essendo il primo film d’azione ambientato su un treno, ambiente chiuso e in movimento che ben si presta a molteplici scenari, Bullet Train è colorato e frizzante, con scene d’azione che sono semplice e coreografico divertimento. Lontano dalla perfezione, non ha pero nessuna pretesa di essere niente di più di quello che promette: 126 minuti di intrattenimento brillante che piacerà anche ai non amanti del genere action movie, grazie anche alla buona alchimia del cast.

La verve brillante di Brad Pitt trova spazio nello sfigato Ladybug. Joey King si scrolla di dosso l’etichetta di attrice da rom-com (The Kissing Booth di Netflix) e diventa la insopportabile, cattivissima, quasi psicopatica The Prince, che si prende gioco di tutti gli adulti passando per una ingenua e innocente ragazza. A cui si aggiungono Michael Shannon, Zazie Beetz, il rapper portoricano Bad Bunny, Logan Lerman, Sandra Bullock (il capo di Ladybug), Hiroyuki Sanada (Il Vecchio) che completano il cast egregiamente, a dispetto del poco tempo in cui appaiono sullo schermo. Senza dimenticare un pericolosissimo serpente lungo due metri, di nome Edwina, che si aggira libero tra le carrozze. Lasciamo agli spettatori scoprire altri camei. Menzione speciale per i “Gemelli” Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry, – non esattamente gemelli di sangue, ma amici fraterni fin dall’infanzia – con una chimica perfetta, che meriterebbero da soli uno spin off.

Per il momento, benvenuti nel mondo ad alta velocità di Bullet Train, da vedere rigorosamente al cinema.