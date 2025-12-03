La storia vera del “Bus 47” si svolge a Barcellona nel 1978. Ma la vicenda, la lotta di una comunità di periferia, inizia molto prima, negli anni 50 e 60, quando a migliaia di persone in Estremadura e Andalusia abbandonarono la loro terra in fuga dalla miseria del dopoguerra, dai soprusi dei padroni, dall’oppressione morale dei latifondi per costruire un futuro dignitoso per loro e i loro figli in zone industrializzate. Il loro esodo li ha portati nei Paesi Baschi, a Madrid e in Catalogna. Alcuni di loro comprarono appezzamenti alla periferia delle grandi città, dove costruirono case, ma le baracche e subaffitti rimasero l’unica alternativa perla maggioranza. Fu così che ai margini delle grandi città iniziarono a sorgere baraccopoli con rischio di demolizione da parte delle autorità.

Durante la Transizione Democratica, il Consiglio Comunale, nel totale disprezzo verso le comunità di immigrati, afferma che gli autobus non possono raggiungere il quartiere Torre Baró, a causa delle strade troppo strette e pericolose. Manolo Vital, residente del quartiere e autista della TMB, decide di dirottare un autobus della linea 47 per dimostrare che le autorità si sbagliano e protestare in nome del cambiamento sociale.

Il regista catalano Marcel Barrena, dopo aver girato Open Arms: La legge del mare (film del 2021 sulla drammatica crisi umanitaria in atto nel Mar Mediterraneo), si è messo alla ricerca di una storia sulla sua città e sulla sua lingua. È stato così che facendo una ricerca su Google, in cerca di ispirazione, è venuto a conoscenza di Manolo Vital.

“Mi ha cambiato la vita all’improvviso” ha detto il regista.

Bus 47, scritto dal regista con Alberto Marini, è un film narrato in modo semplice, formalmente sobrio nel realismo messo in scena e misurato, efficace nel descrivere la tragicità della disperazione, limpido nel coinvolgere il pubblico anche grazie alla toccante, emotiva, interpretazione da parte di tutto il cast guidato da Eduard Fernández nel ruolo di Manolo.