A Venezia anche per il Carnevale 2022 l’Archivio Carlo Montanaro, con la collaborazione della Fondazione Querini Stampalia, continua ad esplorare l’universo de cinema comico muto. Lunedì 28 febbraio a partire dalle 17,30 nella Fondazione Querini Stampalia sono in programma “The navigator” (1924), uno dei più geniali e surreali film del periodo più fecondo di Buster Keaton, l’attore e regista passato alla storia come l’”uomo che non sorride mai”, in questa pellicola alle prese con la gestione solitaria di una nave alla deriva, e tre corti di cinema d’animazione di Max e David Fleischer Puzzle (1923), The cartoons factory(1924) e Koko the Kop(1927).

Max e Dave Fleischer, di origine europea, hanno inventato il “rotoscope”, un sistema complesso che, a partire dalla metà degli anni ’10 del secolo scorso, consente non solo di ricavare dalla realtà le movenze di un personaggio disegnato, ma, soprattutto, di far interagire, questo personaggio (si chiama Koko ed è un Clown ovviamente curioso e dispettoso), con elementi ripresi dal vivo. Nella lotta costante tra Koko e il suo creatore, nei tre cortometraggi in programma vedremo come sia fondamentale giocare visualmente proprio con tutti i materiali indispensabili alla gestione del segno: dalla matita alla penna, usando l’ inchiostro, la gomma da cancellare, ecc…Il programma, ma anche questo è ormai una tradizione, verrà accompagnato dal vivo dalle musiche di Lorenzo Liuzzi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Durante il Carnevale, infine, nella FABBRICA DEL VEDERE, sede dell’Archivio Carlo Montanaro(Cannaregio 3857 Calle Del Forno) prosegue la MOSTRA DEL CALENDARIO dedicato alle CINEPRESE. Le macchine saranno visibili insieme agli originali delle fotografie di Francesco Barasciutti ogni giorno dalle 17 alle 19 con chiusura il venerdì.

