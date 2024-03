C – MOVIE Film Festival

Cinema – Corpi – Convivenze: anteprime e incontri internazionali

Prima edizione – Rimini, 20 – 23 marzo 2024

Dacia Maraini, Macha Méril e Barbara Bouchet

tra le ospiti della manifestazione.

In anteprima tre film che raccontano il femminile oggi:

l’empowerment in Zafira, l’ultima regina,

la libertà dei corpi in Solo per me e la maternità in Senza prove.

Quattro giorni di proiezioni, incontri e ospiti

alla Cineteca di Rimini e al Cinema Fulgor