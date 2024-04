Cala il sipario sulla 2a edizione del Festival La Piazza delle Arti

Doppio evento, entrambi in prima assoluta per il Veneto, per chiudere a Cavallino Treporti la 2a edizione del Festival LA PIAZZA DELLE ARTI diretto dal regista e pedagogo Alessio Nardin. Il primo, in programma venerdì 19 aprile alle 21 nel Teatro Comunale, è la proiezione del docu-film “la nostra minima arte”. È un mediometraggio la cui visione consentirà al pubblico di conoscere uno dei gruppi teatrali più originali del panorama italiano, Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, la compagnia torinese attiva dal 1986, una delle formazioni più coerenti, rigorose e inventive della scena italiana: La presenza in sala degli artisti, che dopo la proiezione saranno protagonisti di un dibattito moderato dal direttore Alessio Nardin, rappresenta una occasione ulteriore di portare al Festival importanti esponenti del teatro di sperimentazione italiano.

Il secondo evento avrà luogo invece domenica 21 aprile alle 18.00 in piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino: sarà lo spettacolo di danza urbana Memento del giovane duo Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi recentemente vincitori di Anticorpi XL. Lo spettacolo avrà come scenografia naturale la splendida terrazza sulla laguna, un paesaggio immaginario dove due corpi indagano sul significato del ricordo in piazza: il principio di ‘memento’, esorta i due danzatori a indugiare sulla fugacità della vita e dei suoi piaceri.

Prenotazione biglietti a segreteria@accademiaduse.it o al numero 338 9581964 (con messaggio Whatsapp o telefonata).