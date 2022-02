Calcinculo è chiamata quella giostra che tutti abbiamo conosciuto, con i seggiolini che girano vorticosamente e dai quali ci si dà, appunto, nel sedere con chi è seduto davanti.

Calci in culo però li si prende tutti nella vita, prima o poi, chi più chi meno. E tanti ne prende la quindicenne Benedetta (bravissima Gaia Di Pietro), che vive con i genitori e le due sorelline in contesto di periferia un po’ burina, anzi si potrebbe dire addirittura pasoliniana. Il padre ha una storia con la vicina che ha sempre il boiler guasto, la madre ha un talento per la danza sprecato nelle gravidanze e lei, Benedetta, ragazzina introversa ma sveglia, con un talento per il disegno, esprime con una bulimia strafogata la sua incapacità di accettare se stessa e la vita.

Quando nel piazzale davanti casa arrivano le giostre, Benedetta si lega a Amanda (Andrea Carpenzano), un giovane omosessuale che gestisce il tiro e che, per arrotondare, si prostituisce. A contatto con il modo di per sé stravagante dei circensi, la ragazza per la prima volta non si sente bullizzata e anzi, la sua nuova amica Amanda, la difende dai ragazzetti che le danno della “cicciona”: “Lei se vuole può dimagrire, tu scemo lo resti per sempre”.

La vicinanza di questo “ragazzo di strada” che trova magnifici i suoi occhi e la sua bocca, la lusinga e lei crede di sentirsi più sicura di sé, ma nel contempo la mette di fronte a difficoltà, delusioni e pericoli. Ma Benedetta si rivela inaspettatamente abbastanza forte e consapevole per superare questi ostacoli, ma a suo modo, con i suoi metodi, senza uniformarsi né dipendere da nessuno.

Con questo intenso e sensibilissimo film, coprodotto da RAI Cinema, Chiara Bellosi partecipa alla Berlinale 2022 nella sezione Panorama e riconferma il talento già espresso nel suo precedente lungometraggio Palazzo di giustizia.