Cristi (Conrad Mericoffer) è un giovane uomo che cerca di tenere separate la sua vita privata, riservata, la sua omosessualità con la relazione con il francese Hadi (Radouan Leflahi), e la sfera lavorativa, quella dove indossa la divisa da poliziotto e porta avanti la sua farsa di eterosessuale in un ambiente macho e spavaldo.



È un equilibro teso e fragile quello che Cristi prova a reggere, da solo. La situazione rischia di precipitare quando l’uomo con la sua squadra è chiamato a intervenire in un teatro dove si sta svolgendo una protesta omofoba/religiosa contro la proiezione di un film a tema omosessualità.

Mentre i poliziotti prendono i dati di tutti, il pubblico in sala si mostra mite, i contestatori brandiscono, urlando, immagini religiose, Cristi viene riconosciuto da uno dei suoi ex amanti.

Cristi perde le staffe, per timore che tutto il suo castello di carta crolli.

Il primo lungometraggio del rumeno regista teatrale e cinematografico Eugen Jebeleanu, si ispira alle proteste in un cinema di Bucarest contro le proiezioni di (2017) Soldiers: A Story From Ferentari di Ivana Mladenovic e 120 Battiti al minuto di Robin Campillo.

Jebeleanu nella sua carriera si è dedicato allo sviluppo narrativo di temi fortemente legati alla politica e alla società. Poppy Field è una storia che sa imporsi fin rapidamente, portando subito lo spettatore a immergersi nel contesto personale e lavorativo “al domino complesso” (basta che una tesserino cada perché travolga tutto) di Cristi.

Girato in 16 mm, con fotografia di Marius Panduru, scritto descritto da Ioana Moraru, Poppy Field mette in scena, in essenziali 81 minuti, la solitudine e il disagio e mostra l’incapacità, la non predisposizione a, di voler cambiare o provare a cambiare.