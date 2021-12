Mercoledì 1° dicembre è stato presentato nel cineclubmilanese “Il Cinemino” – il nuovo prestigioso volume “Campari e il cinema”, a cura dell’autore e critico Gianni Canova e pubblicato dalla casa editrice italiana Skira.

L’opera, disponibile per l’acquisto a partire dal 9 dicembre, desidera testimoniare come la passione per l’arte e la creatività di Campari siano connesse alla sua volontà di comunicare e di innovare. Da sempre, infatti, la predilezione per l’arte cinematografica del brand ha costituito il motore per sperimentare e dare vita a progetti diversi e inattesi: un’evoluzione espressiva che – dopo le esperienze dei Red Diares – è sfociato nel 2021 in una nuova produzione, Fellini Forward, un progetto pionieristico ispirato agli ultimi periodi di Federico Fellini che, con l’ausilio di tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, esplora il genio creativo di uno dei più grandi cineasti di tutti i tempi.

Il volume è articolato in quattro sezioni: Rivoluzione Cinema, Rivoluzione Campari, Campari e il Cinema: un’attrazione fatale, il Cinema nell’era dell’AI – e riunisce i contributi critici di Gianni Canova, Giuseppe Mazza, Rocco Moccagatta, Guido Cornara e Guido Di Fraia. Curato da Gianni Canova, il volume “Campari e il Cinema” rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato dal brand all’interno di questo magico mondo, per rendere ancora più noto il forte legame che li unisce.

Per supportare in modo concreto e diretto il settore cinematografico, così colpito dal periodo difficile trascorso, nel 2020 Campari ha dato il via a un’iniziativa speciale: Campari #PerIlCinema, con la collaborazione di QMI – società attiva nell’Entertainment. Chiunque può acquistare sulla piattaforma dedicata perilcinema.com 1 voucher valido per 1 ingresso in uno dei cinema aderenti. Per ogni buono cinema acquistato, Campari sostiene le sale cinematografiche scelte dagli utenti regalando, fino a un massimo di 20.000 acquirenti, un secondo buono cinema. Entrambi saranno utilizzabili nel corso di tutto l’anno 2021, mentre il corrispettivo verrà immediatamente versato ai cinema da QMI.

Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.