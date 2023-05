Marcus Marakovich (Woody Harrelson) è allenatore di basket che per il suo caratteraccio non è mai riuscito ad arrivare all’Olimpo dello sport, all’NBA.

Dopo una serie di passi falsi, l’uomo si ritrova di fronte a un tribunale, che gli impone come pena riabilitativa allenare una squadra di giocatori diversamente abili.

Sebbene Marcus ritenga che sia una situazione folle, impossibile e forse il suo compito sia solo quello di farli sentire uniti come una squadra, ben presto deve ricredersi.

Marcus si rende conto che questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato. Non solo questi ragazzi impareranno a stare in campo e giocare come una squadra, ma avranno molto da insegnare allo stesso Marcus.

Il regista di Tutti Pazzi per Mary Bobby Farrelly (che qui corre da solo senza il fratello Peter – i Farrelly Brothers), su una sceneggiatura di Mark Rizzo, remake del film spagnolo del 2018 Non ci resta che vincere, trova la formula perfetta in questa commedia sportiva: un messaggio edificante senza retorica né pietismi, che elude il sentimentalismo con abilità; un cast di attori con senso del mestiere che non sottovaluta tempi comici e intensità drammatica.

Alcuni ragazzi sono attori veterani, altri sono atleti delle ParaOlimpiadi e altri sono al loro debutto.

Doppiato in italiano, tra gli altri, da attori diversamente abili, il film non riserva sorprese, ma coinvolge.