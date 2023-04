Cane che abbaia non morde di Bong Joon-ho

A 23 anni dall’uscita in patria, è arrivato in sala il 27 aprile scorso Cane che abbaia non morde, il lungometraggio d’esordio del regista sudcoreano Bong Joon-ho. Premio Oscar per Parasite, Bong Joon-ho si è fatto conoscere al pubblico di larga scala, a livello internazionale, proprio col film che nel 2020 si è portato a casa 4 Academy Awards.Ma prima di Parasite aveva già scritto e diretto varie pellicole e sperimentato diversi generi.

Cane che abbaia non morde è la storia di un giovane ricercatore, Yun-ju, che fatica a vedersi assegnata un’agognata cattedra e che vive con la moglie incinta Eun-sil in un grosso condominio in periferia. Yun-ju è letteralmente ossessionato dal continuo abbaiare di un cane e il fastidio è tale da fargli pensare che sia proprio l’animale la causa principale della sua frustrazione. Così il ricercatore intraprende una vera e propria caccia che lo porta ad uccidere due cani, senza peraltro trovare alcun sollievo. Un giorno Hyun-nam, un’impiegata che lavora nel condominio, scopre che Yun-ju sta per un uccidere un altro cagnolino ed è determinata a impedirlo. La situazione peggiora ulteriormente quando Eun-sil porta a casa un barboncino nano.

In Cane che abbaia non morde ci sono già tutti gli elementi distintivi del cinema di Bong Joon-ho. Sotto la confezione da commedia nera, spesso genuinamente divertente, si nasconde un sottotesto sociale importante. La lente di ingrandimento del regista è puntata sulle diseguaglianze sociali che affliggono la Corea del Sud e che sono portate in scena attraverso una carrellata di personaggi che si fanno simboli. Quello delle disparità sociali e della lotta per la sopravvivenza in un Paese che tende a emarginare e lasciare indietro chi è in difficoltà è un tema affrontato in buona parte della filmografia del regista coreano. La scrittura, tanto dei personaggi quanto delle situazioni, è puntuale e l’affresco che ne emerge è drammaticamente realistico pur nelle sue sfumature assurde e grottesche. Cane che abbaia non morde è al cinema in versione originale sottotitolata. Un film da non perdere che ha finalmente trovato spazio anche nelle sale italiane.

Titolo internazionale: Barking Dogs Never Bite

Regia: Bong Joon-ho

Sceneggiatura: Bong Joon-ho, Song Ji-ho, Derek Son Tae-woong

Genere: Commedia

Cast: Sung-jae Lee, Du-na Bae, Ho-jung Kim, Su-hee Go, Roe-ha Kim

Durata: 106 minuti

Paese: Corea del Sud

Data di uscita: 27 aprile 2023

Distribuzione: PFA Films