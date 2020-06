Carlo & Giorgio, risate a domicilio

Una pillola di buonumore. Anzi, una vera e propria terapia a domicilio. A proporla è il Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con il duo veneziano Carlo & Giorgio, grazie a una rassegna intitolata Teatro d’Asporto. Si tratta di quattro spettacoli del repertorio dei due attori comici e registrati nel corso degli anni che verranno trasmessi sul “palco” virtuale di YouTube.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di Una stagione sul sofà che lo Stabile ha avviato dal 18 marzo scorso per intrattenere il pubblico durante l’emergenza Covid-19.

Così il Teatro d’asporto di Carlo & Giorgio diventa una terapia della risata in piena regola, da somministrare con cadenza mensile. Sarà un appuntamento con la comicità intelligente e mai volgare del noto duo che ha una inconfondibile coloritura veneta, ma che è facile diffondere sul territorio nazionale.

«Tutto chiuso, tutto aperto. Tutti a casa, tutti fuori. Con mascherina, senza mascherina. Con guanti, senza guanti. Nell’incertezza generale, l’unico messaggio costante è stato l’affetto che ci è arrivato in questi mesi dal nostro pubblico attraverso i social» commentano Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto. «Uno per tutti che copiamo dalla nostra bacheca Facebook: “Grazie con tutto il cuore per tutti i momenti spensierati che in questo brutto periodo ci avete regalato. Siete stati preziosi!”».

Il teatro riscopre così il suo valore taumaturgico. L’aspetto liberatorio assume un’importanza cruciale e diventa cura, un qualcosa che, si sarebbe detto una volta, “dovrebbe passare la mutua”. A ben guardare c’è di più: ancora una volta il Veneto, tra le regioni più duramente colpite dalla pandemia, dimostra che sa reagire, che auto compiangersi non è nel suo DNA e lo fa anche grazie al suo teatro e ai suoi protagonisti.

Dunque quattro sono gli spettacoli da “assumere” comodamente a casa propria, basterà collegarsi al canale YouTube di Carlo & Giorgio nei giorni stabiliti. Si comincia mercoledì 3 giugno ore 20.00 (e fino a domenica 7 giugno ore 24.00) con Carlo, Goldoni & Giorgio.

La seconda “pillola” è prevista mercoledì 1 luglio (ore 20.00 fino a domenica 5 luglio ore 24.00) con lo spettacolo I migliori danni della nostra vita. La “cura” prosegue mercoledì 4 agosto (ore 20.00 fino a domenica 9 agosto ore 24.00) con Favolosi e infine, l’ultima dose di questa speciale terapia è prevista mercoledì 2 settembre (ore 20.00 fino a domenica 6 settembre ore 24.00) con lo spettacolo Esserci o non esserci.

Luca Benvenuti