Prosegue sino al 25 febbraio nello spazio espositivo Badoer, di fronte alla Scuola di San Giovanni Evangelista, ” Il gioco, l’amore e la follia nell’immaginario popolare”, laboratorio sulla maschere e una serie di spettacoli e performance di teatro popolare. Giorgio De Marchi, il maestro mascheraio che tiene il laboratorio, vanta più di 50 mostre nel mondo e prestigiose collaborazioni con enti, istituzioni e attori in tutta Europa. Sue creazioni sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia, Germania, Francia, Spagna, negli Stati Uniti, in Giappone, e Sud America: dai giullari ai buffoni, dalle magiche alle animalesche, dalla commedia dell’arte alla ricerca espressiva dell’uomo del nostro tempo. Hanno colpito anche l’immaginazione del regista Federico Fellini e del burattinaio Otello Sarzi e ottenuto il costante ed entusiastico appoggio di Alain Le Bon, regista e direttore della Maison de Polchinelle. L’ingresso agli spettacoli è libero sino ad esaurimento dei posti. Di seguito il programma delle attività sino a martedì grasso.

​Mercoledì 19 febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina Laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 17:00 Le Marie alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista “Racconti di Fate, ninfe, principesse e donne magiche nell’immaginario popolare: i tre cedri”

Giovedì 20 febbraio 2020

Ore 10:00 – 13:00 – Officina laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 14:00 – “Le creature Dantesche e la commedia dell’arte” parata del zioba grasso, sfilata che raggiungerà la Piazza San Marco con l’Associazione Mascareri

Venerdì 21 febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina Laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 16:30 – Letture dal XXII canto di Dante e dimostrazioni con Maschere da Commedia, a cura di Pier Domenico Simone

Sabato 22 febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 16:30 – Concerto “C’era una volta…. Musica!” Fiabe e giochi musicali a cura dell’ Associazione Musicale “Ermanno Wolf-Ferrari”. Gioco in musica con i solisti e l’orchestra diretti da Edda Pittan Lazzarini. Musiche di L. Mozart, W. A. Mozart, A. Vivaldi, B. Galuppi, J. Pachelbel

Domenica 23 febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 16:00 – Favole del cunto “Vardiello e Grannonia” con Pier Domenico Simone

Ore 17:30 – Concerto “Music in love” con Ezio e Anna Lazzarini al pianoforte a quattro mani. Melodie di Irving Berlin, Cole Porter, George Gershwin e Leonard Bernstein. Associazione Musicale “Ermanno Wolf-Ferrari”

Lunedì 24 Febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 16:30 – “El ziogo del lenguaso” con Bruno Pietro Spolaore e Gabriele Ferrarese

Martedì 25 Febbraio 2020

Ore 10:00 – 16:00 – Officina laboratorio con Giorgio De Marchi

Ore 16:30 – Ultimo di Carnevale, giornata mondiale della commedia dell’arte: “Pantalone impazzito ovvero fuga da Venezia” con Marina Furian