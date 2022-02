Carnevale di Venezia – mostre in chiusura

In concomitanza con i giorni più importanti del Carnevale, l’ultimo weekend di febbraio a Venezia rappresenta il momento conclusivo di alcune mostre di arte contemporanea in città. In particolare a Ca’ Pesaro e a Palazzo Bonvicini.

Nella bellissima sede della Galleria Internazionale d’Arte Moderna, che non ci stancheremo mai di indicare come uno tra i migliori musei dell’area veneziana, è possibile godere del contrasto o della comunanza tra le opere storiche della collezione – le teste di Medardo Rosso, i paesaggi di Umberto Moggioli, le sculture liriche di Adolfo Wildt…- con i minuti dipinti di Gabriele Grones. Tra i vincitori del Premio Mestre di Pittura nell’edizione del 2020, Grones ha dimostrato, sin dai tempi degli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, un’innata capacità di mimesi della realtà. Avvicinandosi alle sue tele esposte al primo piano del museo, sembra infatti di osservare un reale sottobosco, costituito da piante e intrichi di foglie. La bellezza della natura, colta nei minimi dettagli, affascina lo spettatore.

L’artista, che non ha timore di dialogare con alcune tra le tele più celebri del museo come Cucendo la vela di Joaquín Sorolla, Le Signorine di Felice Casorati o Vasi e bottiglie di Giorgio Morandi, presenta 7 interventi site specific disposti lungo il primo piano del palazzo. Il percorso termina nella sala dedicata all’arte povera, dove un brillante olio di Grones rima con la scultura Senza titolo di Giovanni Anselmo. Un vero piacere vedere riconnesso il palazzo di Ca’ Pesaro alla sua originaria funzione di luogo adibito al supporto e alla promozione di giovani artisti contemporanei, così come la duchessa Felicita Bevilacqua La Masa aveva richiesto nel suo testamento.

In chiusura altre due brevi mostre presenti a Ca’Pesaro: il Museo d’Arte Orientale ospita al terzo piano del palazzo la mostra fotografica di Claudio Gobbi, mentre al pianterreno sono esposte le incredibili creazioni in carta degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Poco lontano dal Canal Grande, si trova Palazzo Bonvicini, dal 2018 sede della Fondazione Valmont, fondata dall’imprenditore e collezionista Didier Guillon. Le mostre di arte contemporanea promosse negli ultimi anni hanno seguito una tematica precisa, spesso legata ai temi delle fiabe. Anche questa volta gli artisti si sono cimentati con una storia celebre: Alice nel Paese delle Meraviglie. A seguito di una attenta analisi e reinterpretazione della fiaba è nata la mostra “Alice in Doomedland”, suddivisa in diversi capitoli basati sul percorso della protagonista. Il visitatore si trova coinvolto in un mondo di trasformazioni e sovvertimento delle regole, un breve viaggio che lo aiuterà a riflettere sul presente. Gli artisti partecipanti sono Isao & Stephanie Black, Silvano Rubino e Didier Guillon stesso. La prossima mostra della Fondazione Valmont apre al pubblico il 23 aprile 2022, si intitola “Blessing in Disguised” ed è ispirata a Peter Pan.

La Fondazione Bevilacqua La Masa inaugura invece questo weekend la mostra “Il Gard Cinetico. Sono solo 4×20” per festeggiare gli ottant’anni di Ferruccio Gard.

Inoltre la BLM proroga fino al 6 marzo la mostra dedicata al centenario della nascita del pittore Ernani Costantini – presso la sede di Palazzetto Tito.

GABRIELE GRONES. Conversazioni

A cura di Elisabetta Barisoni e Giovanna Nicoletti

10 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

CLAUDIO GOBBI An Atlas of Persistence

a cura di Francesca Fabiani

3 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

DUE MESI DI CARTA

22 dicembre 2021 – 1 marzo 2022

Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Santa Croce 2076, Venezia

Orario: 10 -17 – chiuso lunedì.

Biglietti: intero 10,00 euro – ridotto 7,50 euro

Gratuito residenti e nati nel Comune di Venezia

https://capesaro.visitmuve.it/it/pianifica-la-tua-visita/biglietti/



Alice in Doomedland

A cura di Luca Berta e Francesca Giubilei

Fondazione Valmont, Palazzo Bonvicini, calle Agnello 2161/A, Venezia

Orario: tutti i giorni 10-18

Ingresso libero

www.fondationvalmont.com

Il Gard cinetico. Sono solo 4 x 20

dal 26 febbraio al 10 aprile 2022

Fondazione Bevilacqua La Masa

Galleria di Piazza San Marco, 71/c, Venezia

Apertura da mercoledì a domenica – dalle 10.30 alle 17.30

Ingresso libero

Inaugurazione sabato 26 febbraio 2022 alle ore 17.00

Si consiglia la prenotazione scrivendo a info@bevilacqualamasa.it



Cento anni di Ernani

Dal 14 gennaio al 6 marzo 2022

Fondazione Bevilacqua La Masa

Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, Venezia

Apertura da martedì a domenica – dalle 10.30 alle 17.30

Ingresso libero

https://www.comune.venezia.it/content/fondazionebevilacqua-la-masa