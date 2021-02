Dal 12 al 16 febbraio andranno in onda sulla piattaforma digitale Backstage dello Stabile quattro diverse produzioni dedicate alla festa del Carnevale. I quattro eventi, fruibili gratuitamente, spaziano dal teatro goldoniano a quello shakespeariano, dalle fiabe di Carlo Gozzi all’arte della Lanterna Magica (comparsa già nel 1600 come strumento del precinema per la proiezione di immagini).

Si inizia il 12 febbraio alle ore 16.00 con il secondo episodio del progetto Storie di Carte del Barabao Teatro. Il progetto si pone l’obiettivo di unire l’antica arte della proiezione delle ombre con le moderne tecnologie video. Antico e moderno, dunque, si fondono dando vita a storie rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie. Protagonisti dell’episodio due pirati alla ricerca del tesoro.

Sempre il 12 febbraio ma alle 19.00 sarà trasmesso Baseggio Francesco, in arte Cesco che celebra i cinquantanni dalla morte dell’attore veneziano, Cesco Baseggio per l’appunto, il quale nel corso della sua carriera si dedicò specialmente all’interpretazione dell’opera di Carlo Goldoni. Il progetto di Bepi Morassi e Anna Bogo ripercorre la carriera dell’attore grazie a un fitto materiale documentario (foto, locandine, ritagli stampa e video).

Per il 13 febbraio, ore 19.00, è prevista La Bisbetica Domata, adattata da Andrea Pennacchi per la regia di Silvia Paoli. La classica commedia shakespeariana viene ambientata nell’Italia degli anni ’90. Interessante sarà scoprire come i giovani, problematici amanti Petruccio e Caterina riusciranno a vivere la loro storia nella peculiare società di quegli anni.

Si termina il 16 febbraio quando alle ore 19.00 andrà in onda L’augellino belverde, una fiaba teatrale di Carlo Gozzi. La rappresentazione racconta il percorso di maturazione e di scoperta del sé di due gemelli, in realtà figli di regnanti, che abbandonano la casa dei genitori adottivi. Lo spettacolo è stato ideato e costruito da Piermario Vescovo e Antonella Zaggia. L’allestimento per teatro d’attore e di figura, con burattini e statue ambulanti, è una produzione del Teatro all’Insegna Dell’orso in Peata di Venezia e del Teatro Stabile del Veneto. Il video dello spettacolo è stato realizzato dal Master in Fine Arts and FilmMaking di Ca’ Foscari.

Programma in breve

