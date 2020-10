A margine della mostra “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu”, ospitata a Venezia nel Palazzo Grassi sino al 20 marzo 2021 e realizzata in collaborazione con la Bibliothèque nationale de France e la Fondation Henri Cartier-Bresson, l’Archivio Carlo Montanaro organizza per martedì 6 ottobre alle ore 19 nell’Hotel Acquarius, in Campo San Giacomo dall’Orio la proiezione di due film, che documentano come il grande fotografo abbia affrontato anche l’immagine in movimento, affinando, grazie anche a questa esperienza, la sua capacità di cogliere il reale con il mezzo che padroneggiava in maniera impareggiabile, la sua mitica Leica.

Del resto una sua famosissima immagine dell’immediato dopoguerra scattata al campo di Dessau nel 1945 altro non è che la “foto di scena” che illustra uno straordinario documento, “Le Retour “, un film che racconta il ritorno a casa dei reduci alla fine della guerra dai vari fronti europei. Sarà proprio questo,la cui regia è firmata oltre che da Cartier Bresson anche da G. Krimsky e Richard Banks, acquisito dall’Archivio Carlo Montanaro nel 1992, uno dei due film ad essere proposti all’hotel Acquarius: e in “Le Retour” l’occhio indagatore del fotografo-regista riesce a cogliere l’afflato di speranza che unisce i sopravvissuti alle tragedie della guerra.

L’altra pellicola in programma, “Une partie de campagne” (La scampagnata) di Jean Renoir, acquisita dall’archivio Carlo Montanaro nel 1980, vide Cartier-Bresson coinvolto come aiuto regista: il film venne interrotto nel 1936 ma fu poi felicemente assemblato una decina di anni dopo. Ne è uscito un piccolo capolavoro che unisce poeticamente sentimenti e natura.

Oltre a Cartier Bresson (che aveva già fatto l’assistente di Renoir in “La vie est a nous”) vennero coinvolti come aiuto regista del maestro francese anche Jacques Becker e Luchino Visconti. Fra l’altro nel film, nei panni di comparse in qualità di giovani seminaristi, troviamo lo stesso Cartier-Bresson, il futuro regista Jacques Becker insieme allo scrittore Georges Bataille.

