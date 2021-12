Preparatevi a cantare, commuovervi e ballare sulla poltroncina del Cinema.

Arriva in sala, grazie a Nexo Digital, per 3 giorni l’imperdibile, nostalgico e trascinante Caterina Caselli – Una Vita Cento Vite di Renato De Maria.

Fronte camera, Caterina Caselli rievoca, tra immagini di repertorio e documenti personali, aneddoti e ricordi privati, racconta come ha vissuto il successo e le sue successive vite.



Quello che vedrete è il ritratto di una donna che creato uno stile con la sua voce profonda, anticipando i tempi.

Caterina Caselli – Una Vita Cento Vite è il racconto di un’artista rivoluzionaria negli anni ’60, e poi imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.

Andrea Bocelli, Elisa, i negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.

Prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema e The New Life Company, presentato alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma, è in arrivo nelle sale italiane solo il 13, 14, 15 dicembre.