Dopo sette anni dall’ultimo Cattivissimo Me, Gru il supercattivo che voleva rubare la luna nel frattempo è diventato agente della Lega Anti-Cattivi.

E ora deve vedersela con un suo ex compagno di Accademia, con il dente “avvelenatissimo”: Maxime Le Mal che ha messo a punto una pozione che lo trasforma in uno scarafaggio con super poteri.

Le cose non si mettono bene per Gru, la smania di potere di Maxime Le Mal non conosce fine.

Così Gru con la sua famiglia – tre deliziose figliolette adottive, Margo Edith e Agnes, la mogliettina Lucy Wilde, agente segreto della Lega Anticattivi, con il neonato Junior – finirà in un programma di protezione testimoni.

Si ritrovano catapultati in una periferia snob circondati da perfetti stereotipi mentre cercano a fatica di mantenere la copertura.



Nemmeno a dirlo con Gru verranno trasferiti anche gli adorabili Minions schiavetti-assistenti, sempre più irriverenti e incontrollabili.

Il franchise della Illumination Entertainment – che conta 6 lungometraggi (compresi i due spin-off)- non perde colpi. Diretto da Chris Renaud (che torna dopo 14 anni), in collaborazione con Patrick Delage, da una sceneggiatura del creatore di The White Lotus Mike White e del veterano di questa serie Ken Daurio, Cattivissimo me 4 è un mix di commedia e azione.



Il ritmo delle gag, vere protagoniste del film, non dà tregua fra trovate originali e situazioni buffe.

Ovviamente gli astuti Minions hanno siparietti esilaranti all’interno di un’animazione dettagliata e colorata.



Cattivissimo Me 4 – come tutta la serie – ha una comicità pensata per bambini e allo stesso tempo per i grandi. Gli autori sono incredibilmente riusciti a trovare un linguaggio universale nonsense e folle che arriva ai sorrisi di tutti.



Dal 21 agosto nei Cinema; dal 7 agosto nelle Arene Estive.