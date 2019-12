Immaginate una partita a Cluedo: avete una dimora ampia e sontuosa, un morto, e più personaggi, preferibilmente familiari e servitù, che sono tutti sospettati di assassinio.

In fondo la storia la conosciamo, ma ci sono diversi modi per raccontarla e per arrivare alla soluzione. Per non svelare troppo, conviene non andare oltre, basta solo dire che si tratta di “un caso con il buco al centro”, come una ciambellina per la colazione. Per risolvere l’omicidio, viene ingaggiato il detective Benoit Blanc che, dopo aver cadenzato sui tasti del piano il ritmo dei primi interrogatori, esce dall’ombra e accosta a un indubbio rigore investigativo una personalità bizzarra, sorprendente per un ex James Bond. Abbiamo poi una giovane infermiera che vomita tutte le volte che non dice il vero e uno stuolo di parenti senza arte né parte, mantenuti e tenuti in scacco da un vecchio e famoso scrittore di romanzi gialli, il morto. Interpretato da Cristopher Plummer (già capitano von Trapp di Tutti insieme appassionatamente), sarà trovato nel suo boudoir in un lago di sangue e con la gola tagliata, dopo aver festeggiato il compleanno con la famiglia al completo.

Indubbiamente ispirato ai libri di Agatha Christie, ma anche al cinema di Hitchcock, la scrittura felice di Rian Johnson volge verso una visione personale della commedia noir, dai risvolti esilaranti, ben dosati, uniti a una vera trama investigativa con sorprese e colpi di scena che tengono lo spettatore ben desto. La temporalità della narrazione si frammenta in continui riavvolgimenti e iterazioni, che cedono nuovi elementi per la risoluzione del caso. Due sono le modalità narrative: all’inizio si intrecciano le testimonianze di ciò che è accaduto la sera prima, lo spettatore e il detective insieme sospettano; poi, secondo il modello hitchcockiano, lo spettatore si trova a saperne più del detective.

Un film da camera, che si sostanzia di bei ritratti e lussuosi interni, ricchi di oggetti che rivelano sempre una doppia faccia, divertente e inquietante. Una regia pulita, classica, composta da ampie inquadrature e movimenti di macchina di elegante lentezza ad appagare il desiderio di veder meglio; grande spazio è lasciato al valore interpretativo di un cast stellare tra cui Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Chris Evans.

Una partitura con meccanismi di precisione; e alla fine tutte le tessere si incastrano perfettamente.

Un buon film per le feste, con divertimento assicurato.