Irriverente e romantico, Cenerentola è un divertente musical fuori dagli schemi: una piacevole e melodiosa compagnia per due ore che volano via.

Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo.



Cenerentola è un’audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale che tutti conosciamo. Ella (Cinderella) è un’ambiziosa giovane donna con sogni più grandi del mondo in cui vive. Si innamora del principe, ma l’etichetta di principessa le sta stretta, lei ha un sogno (diventare stilista) e vuole realizzarlo. Il suo coraggio sprona il principe a guardarsi dentro e scegliere un destino non scritto. C’è la fata madrina (e che fata!!!), ci sono i topi, la carrozza, le sorellastre, ma c’è anche una ventata fresca di ilarità e bei sentimenti (mai stucchevoli!).

Ovviamente: … E tutti vissero felici e contenti.

Scritto e diretto da Kay Cannon, Cenerentola ha un cuore di dialoghi arguti e ironici, ma a fare la differenza è la colonna sonora composta da cover che spaziano da Madonna ai Queen da J Lo a Ed Sheeran.

“Rhythm Nation / You Gotta Be” – Camila Cabello, Idina Menzel, Maddie Baillio, Charlotte Spencer & Cast

“Million to One” – Camila Cabello

“The New Barry” – Ben Bailey Smith

“Somebody to Love” – Nicholas Galitzine & Cast

“Material Girl” – Idina Menzel & Cast

“Am I Wrong” – Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Tallulah Greive, Minnie Driver & Cast

“Million to One (Reprise)” – Camila Cabello

“Shining Star” – Billy Porter & Cast

“Whatta Man / Seven Nation Army” – Nicholas Galitzine & Cast

“Perfect” – Camila Cabello & Nicholas Galitzine

“Dream Girl” – Idina Menzel & Cast

“Million to One / Could Have Been Me” – Camila Cabello and Nicholas Galitzine

“Let’s Get Loud” – Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Tallulah Greive, Minnie Driver, Cast

“Score Suite” – Mychael Danna & Jessica Weis

Disponibile su Prime Video dal 3 settembre 2021.