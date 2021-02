Cent’anni fa si spense il compositore francese Camille Saint-Saëns. In occasione di questo importante anniversario, il Palazzetto Bru Zane Centre de musique française di Venezia organizza un ricco cartellone di attività in streaming per ricordarlo.

Si comincia con il concerto che vedrà protagonista il Trio Messiaen, giovedì 11 febbraio alle ore 21.00 con un programma che vede il Secondo Trio di Saint-Saëns, scritto nel 1892, e il Trio di Chausson (1881), allora ventiseienne. Sin dal 2014, anno della costituzione del Trio, i giovani musicisti che lo compongono sono in residenza presso la Fondation Singer-Polignac. Imposto sulla scena internazionale con la vittoria del Concours International de Musique de Chambre di Lione nel 2018, il Trio Messiaen continua a distinguersi attirando a sé i riconoscimenti più prestigiosi come il Diapason d’Or e lo Choc di Classica per la loro fertile attività discografica.

Domenica 14 febbraio alle 15.30 si terrà invece un concerto per le famiglie su zoom, un vero e proprio spettacolo sulle note del Carnevale degli animali, senza dubbio l’opera più celebre del compositore francese. La “sfilata digitale”organizzata per il Carnevale a Venezia vedrà la voce narrante di Elisabetta Garilli, le illustrazioni in tempo reale di Serena Abagnato, mentre il mimo Giulia Carli si muoverà sulla versione pianistica dell’opera curata dall’autore grazie alla partecipazione della pianista Camilla Baraldi. Per l’appuntamento rivolto alle famiglie è consigliato un dress-code tutto a tema carnevalesco.

Al centro degli eventi internazionali in onore a Camille Saint-Saëns, figura il libro Crocquer Saint-Saëns di Stephane Leteuré, una raccolta di un centinaio di caricature del compositore pubblicato da Actes Sud e disponibile nella boutique del Palazzetto Bru Zane oppure in vendita online. Segue l’incisione dell’opera La Princesse Jaune a Tolosa, un Gala alla Philarmonie di Parigi in compagnia dei musicisti François-Xavier Roth, Renaud Capuçon e Bertrand Chamayou e molto altro ancora.

Sul canale Bru Zane Replay del sito bru-zane.com è inoltre possibile vedere gratuitamente cinque concerti del festival Camille Saint-Saëns tenuti al Palazzetto Bru Zane nell’autunno 2020.

Per iscriversi all’appuntamento dedicato alle famiglie: https://www.eventbrite.co.uk/e/il-carnevale-degli-animali-tickets-139684113945