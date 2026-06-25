Centorizzonti 2026, Tiziano Scarpa inaugura la quindicesima edizione con “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”

Sarà Tiziano Scarpa ad inaugurare, giovedì 25 giugno alle ore 21, a Villa Marini Rubelli di San Zenone degli Ezzelini, Centorizzonti 2026 con “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”. La lettura scenica darà il via alla quindicesima edizione del programma culturale, dal titolo “Siamo paesaggio!” che proseguirà fino all’8 agosto. La rassegna proporrà 11 appuntamenti nelle terre di Asolo, del Monte Grappa e della Castellana, fra arti sceniche, musica, cinema e narrazione con la direzione artistica di Cristina Palumbo per Echidna Cultura.

In “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”, Scarpa parte da un dubbio radicale sul presente: forse la specie umana si è sopravvalutata, forse non è più in grado di trovare in sé stessa modelli credibili a cui affidarsi. Da questa considerazione sposta lo sguardo altrove: verso gli animali, le piante, le cose, o verso quei pochi esseri umani che esprimono ancora qualcosa di buono. Scarpa si guarda intorno, chiede aiuto a esseri viventi e oggetti, ne osserva le caratteristiche e ne ricava uno sprone, un’iniezione di energia morale.



Il suo è uno spettacolo di “poesia in piedi” o “stand up poetry”: parole che cercano di non accasciarsi. Una forma agile, diretta, costruita sulla presenza dell’autore e sulla forza della lingua, capace di muoversi tra invettiva, apologo, osservazione del mondo e domanda civile.

La scelta di Villa Marini Rubelli dà all’apertura un legame preciso con il titolo dell’edizione, “Siamo Paesaggio!”. Il complesso, di origine quattrocentesca, conserva la memoria della dimora veneta insieme a quella agricola delle vecchie colture, dell’acqua, degli spazi di lavoro e di vita. Un luogo in cui il paesaggio non è una semplice cornice, ma entra nella percezione dell’opera e nel rapporto con il pubblico. In caso di maltempo lo spettacolo sarà ospitato al Centro Polivalente La Roggia, in via Caozzocco, 10.

Biglietti: 13 euro, ridotto 10 euro (under 20 e over 65; residenti dei Comuni della rete Centorizzonti), gratuito per under 14.

Prevendita online: https://www.mailticket.it/rassegna-custom/96/centorizzonti-2026-siamo-paesaggio

Vendita in loco da un’ora prima dell’inizio.

Informazioni e prenotazioni: info@echidnacultura.it, tel. e WhatsApp 371 1926476.