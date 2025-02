Venezia, PBZ – Serata Chaplin

Dopo L’enfant prodigue e la serata Méliès, il Palazzetto Bru Zane di Venezia ha proposto un cine-concerto in occasione del Carnevale, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e Rete cinema in laguna. Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio è stata l’occasione per un abbinamento davvero insolito: Charlie Chaplin e Georges Bizet. Introdotti dall’esperto Marco Bellano, sono stati infatti proposti due cortometraggi, Burlesque on Carmen (1916) e The Masquerader (1914), su musiche per pianoforte dal vivo di Bizet.

Burlesque on Carmen è una rielaborazione ironica e leggera della famosa opera. Questa versione, parodia degli omonimi lungometraggi di Cecil B. DeMille e Raoul Walsh e più in generale dei film d’avventura melodrammatici dell’era del muto, trasforma la passione drammatica in un gioco comico. Non don José, ma Darn Hosiery che altro non è che Charlot che al posto di bombetta e bastone ha elmo e spadino, mentre nei panni della seducente sigaraia c’è Edna Purviance, sul libro paga del regista-attore dal 1915 al 1923. Fu l’ultimo prodotto di Chaplin per la Essanay e ufficialmente mai riconosciuto, poiché distribuito dopo la sua partenza, sul finire del 1915, dalla casa di produzione e invece delle due bobine previste da Chaplin, ne fu approntata una versione a quattro rulli recuperando scene originariamente scartate, l’introduzione di un nuovo personaggio e l’aggiunta di nuove scene, affidando il tutto alla direzione di Leo White. La causa intentata da Chaplin alla Essanay per impedirne la distribuzione ebbe esito negativo. Le melodie scelte dal maestro Gabriele Dal Santo sono tra le arie più celebri dalla Carmen di Bizet e si accompagnano discretamente alle immagini.

The Masquerader, invece, vede protagonista Charlot che, a seguito del licenziamento, si veste da donna per tornare sul set. Non per la prima volta, in quanto sempre nel 1914 in A Busy Day Chaplin interpretava una donna, mentre in A Woman, nel 1915, tornava all’espediente delle vesti femminili. I temi affrontati sono il travestimento e le identità doppie, oltre al ritratto caricaturale del mondo del cinema, dove ampie sono le occasioni per gag slapstick ed equivoci stravaganti. Stupisce come, nonostante un secolo, questo tipo di comicità riesca ancora a far ridere una buona parte del pubblico che qui si accontenta di poco, in quanto trattasi sicuramente di due corti pregevoli, ma assolutamente da non mettere sullo stesso livello di The Kid, The Gold Rush, Modern Times o The Great Dictator. La scelta degli estratti da L’Arlesienne di Bizet si rivela davvero efficace, con una perfetta adesione tra immagine e suono che fa risaltare l’umorismo e la leggerezza del titolo.

Tutto esaurito alla prima del 21 febbraio.

Luca Benvenuti