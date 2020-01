Dopo il successo internazionale e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee, tra cui Londra, Parigi, Budapest, Varsavia, Atene e Roma, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 21.00 arriva al Teatro Toniolo di Mestre “Che Disastro di Commedia”, la versione italiana del famoso spettacolo “The Play That Goes Wrong” diretto da Mark Bell. Si tratta del terzo appuntamento nel cartellone 2019-2020 di “Io sono comico”, la rassegna dedicata alla comicità d’autore originale, innovativa e frizzante, proposta dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con DalVivo Eventi srl. Lo spettacolo, al quarto anno consecutivo di tournée in Italia, è nato nel 2012 in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra, The Old Red Lion e ha avuto un tale successo da debuttare in prima mondiale nel 2014 al Duchess Theatre di Londra, venendo poi premiato agli Olivier Awards 2015 come Miglior Commedia dell’anno, e nel 2016 in Francia con il Premio Molière.

Che Disastro di Commedia racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato all’improvviso un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ’20, nel West End. La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione della “Compagnia Amatoriale di Sant’Eufrasio Piedimonte” si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. Lo spettacolo evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere. Il racconto prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su sé stessa e attori strampalati che, goffamente, tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro ed il copione con estro e inventiva, tanto da non lasciare spazio a nient’altro che a incontenibili risate e divertimento travolgente.

“Ogni volta sono applausi a scena aperta per i protagonisti, un cast di istrionici professionisti con dei tempi comici senza eguali, che sono riusciti, tra recitazione e tecnica, a fare di questa commedia un piccolo grande miracolo”.

