Mai Senza – Smemo – è il Leitmotiv dell’edizione 2020 dell’agenda, diario, più famosa di sempre.

Abbiamo avuto il grande onore di partecipare, come ogni anni, all’attesissima presentazione, sempre originale e interessante, delle nuove “Smemo”. Ogni anno riescono a stupirci. E di anni ne sono trascorsi 20. Per il secondo anno consecutivo l’appuntamento era a Casa Emergency (in via Santa Croce 19).



Quest’anno i direttori del diario – Nico Colonna e Gino&Michele – hanno dato carta bianca ad autori, sportivi, cantanti, artisti, scrittori perché potessero raccontare le loro storie che sono diventate pagine iconiche, della Smemo.

Mai senza un amore, un’amicizia, una passione.

Una poesia, come quella composta per l’occasione da Gino&Michele, un backup come nel caso di Licia Troisi e Claudio Bisio che ne hanno da raccontare sul salvataggio dei loro “file”. Mai senza la moto per Dovizioso, la musica per Luna Melis, Emis Killa e Charlie Charles, e chi più ne ha più ne metta! E poi Smemo è anche (anzi soprattutto!) Mai senza quei valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà, l’ecologia e il rispetto per il posto in cui viviamo e le persone con cui stiamo. Mai senza le utopie che sanno cambiare il mondo, come quelle di Gino Strada, Mai senza libertà, come scrive Roberto Saviano.

Mai senza è anche una parola di incoraggiamento per gli altri, come suggerisce la campionessa Bebe Vio. E ancora: Mai attraversare la vita senzacercare di fare la differenza, come raccomanda Fabio Geda. E Mai senza il desiderio, che è il motore di ogni cosa, come racconta Mika: non puoi toccarlo, né mangiarlo, ma senza di lui si perde la voglia di vivere. E poi, Mai senza un gatto social, la new entry GattodiM@#£ che risponderà con cinismo felino ai tuoi dubbi esistenziali con l’indirizzo gattodim@smemoranda.it.

E quindi se vi dico mai senza libertà, è senz’altro della mia libertà che parlo, la libertà di uscire senza fare programmi, di prendere un treno al volo, di passeggiare da solo, ma è anche della vostra libertà che parlo, la libertà di poter essere informati senza che chi decide di occuparsi di gruppi criminali si trovi davanti a un bivio: scrivere e perdere la tranquillità o gettare la spugna – Roberto Saviano

Mi sono reso conto che c’è una cosa senza la quale non riuscirei a vivere. A parte l’aria, l’acqua e robe così, c’è una cosa magica che è fondamentale per la continuità della mia esistenza,indipendentemente delle circostanze. Non puoi toccarla, né mangiarla, non puoi farci sesso anche se certamente è di grande aiuto per tutte queste cose. Senza, io morirei abbastanza in fretta o, più precisamente, perderei la voglia di vivere. Quella cosa è il desiderio – Mika

La Smemo, diretta da Nico Colonna e Gino e Michele, nasce alla fine degli anni Settanta grazie al progetto di un gruppo di giovani milanesi legati al movimento studentesco. Il loro intento: creare una nuova proposta editoriale ai tempi rivoluzionaria senza l’ausilio di uffici marketing e capitali.

È così che vede la luce la Smemo, l’agenda un po’ libro un po’ diario, lunga 16 mesi, che dal 1979 ha alternato tra le sue pagine – sempre rigorosamente a quadretti! – articoli, opinioni, saggi, notizie, poesie, canzoni, quiz, disegni e vignette. Sono oltre 20 milioni gli studenti che dalla prima edizione a oggi l’hanno “consumata” ogni giorno.

Tra le varie edizioni sfiziose, ma soprattutto utili, vi segnaliamo: Random, un po’ notebook, un po’ diario e un po’ quello che vuoi… Da qui il suo nome, che richiama uno stile unico, personale, casuale perché ognuno possa fare di Random quello che preferisce! Le sue pagine sono sia a righe che a quadretti, tutte numerate per ritrovare le note importanti alla pagina giusta grazie all’indice iniziale. Nelle pagine iniziali Random è anche diario-agenda con i planning mensili e gli orari

scolastici, universitari o di lavoro. Nell’ultima parte ci sono mappe per segnare i compleanni e le vacanze, e i pratici sticker per evidenziare gli appunti importanti. Insomma, a Random non manca davvero niente! Il risultato è un notebook con un pratico elastico di chiusura, utile e semplice. In una parola: minimal.