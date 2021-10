“Chitarre eroiche” al Bru Zane

La capienza della sala da concerti del Palazzetto Bru Zane martedì 19 ottobre torna finalmente al 100% con il Duo Tarantelle, composto dal belga Stijn Konings e dal francese Romaric Martin. L’evento, all’interno del festival Eroica o tirannica? La musica all’epoca di Napoleone, prevede un ricco programma per solo e duo di chitarre classiche. Come si può immaginare, i limiti strutturali relegarono tale strumento all’intimità dei salotti più che alle grandi scene musicali. Oltre al repertorio specifico, non mancarono però trascrizioni d’opera e di composizioni da camera.

L’arrangiamento per due chitarre del catalano François de Fossa dell’ouverture di Le jeune Henri di Étienne-Nicolas Méhul non restituisce la potenza di questo vero “poema sinfonico” avanti l’opera, in quanto si perdono le suggestioni dell’organico da caccia a cui l’ouverture fa riferimento. I due giovani artisti, che suonano assieme dai tempi del Conservatorio, rivelano un ottimo affiatamento, distinguendosi per la ricchezza di colori e per la rigorosa articolazione melodica. Il Duo formé d’airs d’opéra n. 1 di Charles Doisy è un vivace florilegio lirico, composto dalle trascrizioni da “Pria che spunti in ciel l’aurora” da Il matrimonio segreto di Cimarosa, “Dans une forêt des Ardennes” da Chateau de Monténero di Daleyrac e “Fin ch’han dal vino” dal Don Giovanni di Mozart.

Nel Grand Solo op. 14 di Fernando Sor, inedito, Romaric Martin si dimostra abile nell’affrontare le varie difficoltà tecniche, mentre nell’Introduction et Variations sur un thème de Mozart op. 9, delle eleganti variazioni di Sor sul coro degli schiavi dalla Zauberflöte, si fa strada la sua vena squisitamente armonica.

Un altro inedito, il Duo concertant op. 31 n. 3 di Lhoyer, mette alla prova i due musicisti per le intrinseche asperità, superate facilmente da Konings e Martin. Chiude la serata l’arrangiamento per due chitarre di François de Fossa del Quartetto op. 2 n. 2 di Joseph Haydn, autore assai amato durante la Restaurazione.

Il pubblico, al completo, gradisce e applaude sentitamente il Duo Tarantelle.

Luca Benvenuti