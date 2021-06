«E così ho capito che dovevo assolutamente fermarmi e in qualche modo scattare una polaroid del paesaggio sonoro che stavo vivendo, raccontarlo a me stessa e agli altri, mettendolo bene a fuoco e per sempre a nudo. Svelandone le insidie, assaporandone le strettoie, accarezzandone tutti gli scorci e i panorami. Ma i 24 Preludi non sono una foto, sono un viaggio. Un viaggio nel respiro del mondo, nell’emotività umana, nell’animo di Chopin: che in un solo gesto, finito, “ha scritto l’infinito” (George Sand)». È con queste parole che la pianista veneziana Gloria Campaner descrive la sua nuova incisione discografica per Warner, dedicata ai 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin, in uscita venerdì 18 giugno 2021.

La registrazione è avvenuta lo scorso aprile a Tontoloa, nei Paesi Baschi francesi, a pochi chilometri da Ciboure, paese natale di Maurice Ravel, presso lo studio La Fabrique des Ondes fondato dal compositore, produttore e ingegnere del suono David Chalmin in collaborazione con le pianiste Katia e Marielle Labèque. Subito dopo l’uscita del nuovo album, Gloria Campaner interpreterà i 24 Preludi di Chopin in concerto per il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, il 20 giugno nella Sala Testori di Vertova (Bergamo) e il 21 giugno al Teatro Sociale di Brescia, e per Piano City Milano 2021 il 27 giugno presso la GAM (Main Stage).