A conclusione del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) è stato presentato nei giorni scorsi il lavoro svolto dalla classe 3 B del Liceo Classico dell’I.S.S. Caminiti-Trimarchi di S. Teresa di Riva nell’ambito del progetto “Ciak, si scrive!” che ha visto impegnata la classe impegnata per un biennio su storia, tecniche e linguaggi del cinema nonché su analisi di lettura e critica cinematografiche.

I 22 alunni hanno presentato gli argomenti del corso e, individualmente, la propria filmografia tematica, sviluppata sulla base dei loro interessi personali, su temi storici, sociali, ambientali e di genere, ed evidenziato il rapporto tra letteratura e cinema con particolare riguardo sul neorealismo italiano.

Hanno così partecipato a concorsi nazionali di critica cinematografica ottenendo nel Premio “Lino Miccichè” “ del SNCCI un 1° posto e ottimi piazzamenti, ed hanno realizzato un videoclip musicale per il Concorso MIUR “Liberi di scegliere”.

Sono stati accompagnati in questo appassionante percorso dagli esperti del CINIT – Cineforum Italiano, Massimo Caminiti, tutor esterno, Fabrizio Sergi, regista, Marco Vanelli, direttore di Cabiria – Studi di Cinema, Massimo Nardin, docente universitario della LUMSA e di Roma Tre, Orazio Leotta, direttore di Cin&media e Giuseppe Barbanti, direttore di “www.nonsolocinema.it”.

Il tutor scolastico, Patrizia Itri, alla presenza del dirigente scolastico, Manuela Raneri, ha esposto il lungo percorso svolto con il Cinit, per far acquisire alla classe le competenze necessarie come critici cinematografici.

Il dirigente Raneri, complimentandosi per la preparazione raggiunta dalla classe, ha ringraziato il tutor scolastico e il “team” del Cinit che hanno profuso tanta dedizione in questo progetto e per avere trasmesso la passione per il cinema come arte e veicolo culturale di tanti saperi.

Il Cinit ha riservato alla classe un Premio Speciale per la partecipazione gratuita di due studenti al prossimo Festival di Venezia, e nella rivista Cin&media sarà inserito un fascicolo speciale con le migliori recensioni

Infine, è stato creato il link di uno “sfoglialibro” online con i contenuti più importanti delle attività prodotte nel biennio: https://www.sfogliami.it/fl/255583/mecdxzrt93mz7n3m3kbx9e6j8ym248#page/1