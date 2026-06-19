

Anche quest’anno Ciné conferma la sua duplice vocazione: accanto agli appuntamenti professionali, torna infatti Ciné in Città, il programma pubblico della manifestazione che, dal 27 giugno al 2 luglio, porterà il grande cinema italiano nell’arena all’aperto di Piazzale Ceccarini. Ogni sera, proiezioni gratuite e incontri con protagonisti del cinema italiano offriranno al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.



Sabato 27 giugno si apre con un’anteprima assoluta firmata Rai Fiction: Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, diretto da Andrea Porporati, che racconta la vita di Giovannino Guareschi dal ritorno dai lager tedeschi alla nascita del Mondo Piccolo e dei celebri Don Camillo e Peppone, ripercorrendo il percorso umano e professionale di uno degli autori più amati della cultura italiana. Il film è prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo – Ministero della Cultura. Ospite della serata l’attore Giuseppe Zeno e il giornalista Marco Ferrazzoli, che ha collaborato alla sceneggiatura.



Domenica 28 giugno a Villa Franceschi – novità di questa edizione tra le location della manifestazione – si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Pianosequenza di Adolfo Franzò, alla presenza del fotografo. Attraverso circa 40 opere dedicate a grandi volti del cinema italiano e internazionale e dello spettacolo, la mostra reinterpreta in chiave fotografica il linguaggio cinematografico del piano sequenza.



Lunedì 29 giugno la serata si apre con il cortometraggio Il polpettone di Alberto Magnani e Andrea Pecci, commedia surreale ambientata durante una cena che degenera nel caos. Realizzato in sole 48 ore da Good Situations, il corto ha conquistato il concorso internazionale 48 Hour Film Project ed è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione dedicata ai vincitori della competizione.

La serata proseguirà con un appuntamento speciale degli Incontri di Cinema, che vedrà la partecipazione del comico Peppe Iodice e del regista Francesco Prisco, presenti per introdurre e raccontare al pubblico il film Mi batte il corazon. A seguire, la proiezione della commedia diretta da Prisco, che vede iodice protagonista per la prima volta al cinema.



Protagonista della serata di martedì 30 giugno sarà Riccardo Scamarcio, tra gli attori italiani più apprezzati della sua generazione e interprete di numerosi successi cinematografici nazionali e internazionali. Nel corso dell’incontro, ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, raccontando al pubblico dell’arena esperienze, incontri e progetti che hanno segnato il suo percorso artistico. A seguire sarà proiettato il film Modì – Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp.



Mercoledì 1° luglio l’arena di Ciné in Città ospiterà una serata targata Hot Corn, il magazine di cinema e serie tv. Protagonisti saranno Claudia Pandolfi e Paolo Genovese, che incontreranno il pubblico in una conversazione con il direttore di Hot Corn Dario Cangemi, dedicata ai loro percorsi e progetti più recenti. Nel corso della serata Claudia Pandolfi riceverà inoltre l’Hot Corn Award come miglior interprete femminile dell’anno, mentre Paolo Genovese riceverà l’Hot Corn Award come eccellenza nel cinema Italiano.

La serata si concluderà con la proiezione di Follemente, commedia diretta da Genovese, tra i maggiori successi della stagione, che vede Claudia Pandolfi tra le protagoniste del film.



Gran finale giovedì 2 luglio, con l’assegnazione del Premio ANICA 80. Il premio verrà conferito a tre giovani talenti che si sono distinti con le loro opere prime nell’ultima stagione cinematografica: Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi e Gioia mia di Margherita Spampinato.

Accanto ai registi, saranno premiati anche produttori, distributori, attori e attrici protagonisti. Tra gli ospiti attesi sul palco: Tommaso Renzoni, Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli per Notte prima degli esami 3.0; Pilar Fogliati e Andrea Carpenzano per Breve storia d’amore; Margherita Spampinato, Aurora Quattrocchi e Marco Fiore per Gioia mia.

Nel corso della serata, ANICA assegnerà anche il Premio ANICA Mina Larocca, dedicato alla memoria del Direttore Generale scomparso nel 2020. I premi saranno conferiti a una manager e a un’imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale, per il loro contributo professionale e umano all’industria. Nella stessa serata, sarà assegnato il Premio Speciale ANICA 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” a Silvio Soldini per la sceneggiatura del film Le assaggiatrici. Anche per “Dalla Pagina al Grande Schermo” saranno premiati produttori e distributori.

Nel corso della serata verrà inoltre assegnato il Premio Speciale ANICA “Opera Prima Campione di Incassi”, destinato al film d’esordio che ha registrato il miglior risultato al botteghino senza vincoli legati all’età del regista o al budget di produzione. Per questa edizione, il riconoscimento sarà conferito a Oi vita mia di Pio e Amedeo, che saliranno sul palco dell’arena per ritirare il premio, insieme ai produttori e ai distributori.



CINÉ CAMP – Il camp di cinema per gli under 18 in collaborazione con il festival per i giovani più famoso al mondo

Prosegue anche quest’anno la sezione speciale di Ciné dedicata ai più giovani, realizzata in collaborazione con il Giffoni Film Festival, che dal 30 giugno al 3 luglio offrirà a ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni un’esperienza immersiva nel mondo del cinema. Il programma prevede la proiezione di film selezionati da Giffoni su tematiche legate all’adolescenza e alla contemporaneità, accompagnati da laboratori sui mestieri del cinema.

Il programma formativo sarà arricchito dai laboratori creativi curati da Almost Famous Produzioni – società di produzione cinematografica indipendente con sede a Riccione, attiva nello sviluppo e nella realizzazione di progetti audiovisivi con particolare attenzione al cinema di genere – che accompagnerà i partecipanti in un percorso dedicato ai linguaggi del cinema.

Attraverso attività di scrittura, recitazione, riprese in green screen ed effetti speciali pratici, i ragazzi esploreranno i meccanismi della suspense cinematografica e le diverse fasi di costruzione di una scena. Il percorso sarà arricchito dall’intervento di Carlo Diamantini, tecnico specializzato in trucco ed effetti speciali per il cinema, che guiderà i partecipanti nella realizzazione e trasformazione dei personaggi attraverso tecniche di make-up ed effetti pratici.



Ad arricchire il programma saranno inoltre gli incontri Meet & Greet, occasioni di confronto diretto tra i partecipanti e alcuni professionisti del settore cinematografico. Tra questi, l’appuntamento con Roberto Proia, dal titolo Spoiler Alert: presenta la tua idea di film a uno sceneggiatore, pensato per offrire ai giovani l’opportunità di presentare e discutere i propri progetti creativi con uno sceneggiatore professionista.

Il calendario comprenderà inoltre un incontro realizzato in collaborazione con ANICA e con la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto Dalla pagina al grande schermo. L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo del camp, che offre ai partecipanti l’opportunità di incontrare e dialogare con professionisti del cinema – sceneggiatori, attori, registi e altre figure del settore – per approfondire i processi creativi e produttivi che accompagnano la nascita di un’opera audiovisiva.