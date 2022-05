CinemAmbiente compie 25 anni e guarda al futuro “For a Green Era”

Il Festival CinemAmbiente festeggia un quarto di secolo e sarà inaugurato il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, con un Concerto dei Marlene Kuntz alla Mole Antonelliana di Torino che sarà diffuso in diretta da UNEP, il Programma delle Nazioni Unite

per l’Ambiente, sul sito dedicato. La band piemontese presentera’ il nuovo progetto Karma Klima, che unisce musica e difesa dell’ambiente e che vede coinvolti artisti e cooperative di comunità.

Dal 1998 il Festival CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, racconta il Direttore Gaetano Capizzi “ha non solo registrato e documentato, ma spesso anche anticipato temi destinati a dominare il dibattito ambientale internazionale e ad attirare nel tempo l’attenzione di parti sempre più ampie dell’opinione pubblica”.

E da venticinque anni il Festival CinemAmbiente mantiene una identità molto forte. Ancora Capizzi: “CinemAmbiente si è mantenuto fedele allo spirito delle origini. La vocazione alla ricerca, la selezione di film rigorosamente documentati, la scelta dei temi più attuali o di quelli che diventeranno dirompenti domani sono stati una costante che il pubblico ritroverà anche nell’intenso programma di quest’anno: quasi 90 titoli, affiancati da incontri, panel, appuntamenti ed eventi speciali”.

L’edizione numero venticinque guarda al futuro con il claim “For a Green Era“: 87 film, provenienti da 25 Paesi e selezionati tra i migliori titoli di una produzione internazionale tornata, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, agli standard di alta qualità e varietà che caratterizzano il cinema ambientale di nuova generazione.

Due concorsi internazionali: Documentari con 9 titoli e Cortometraggi con 19 titoli in gara; due sezioni non competitive, Made in Italy, con 33 titoli tra corti, medi e lungometraggi, per la vetrina dedicata al cinema ambientale nazionale e Panorama, che presenta, 12 opere, tra classici da rivedere e film di recentissima produzione, che, per la loro rilevanza artistica o i temi trattati, meritano particolare attenzione.

La tradizionale sezione Ecoeventi, in cui confluiscono gli appuntamenti collaterali alle

proiezioni, si presenta quest’anno eterogenea e particolarmente ricca, comprendendo

esposizioni, presentazioni, dibattiti e incontri con esperti e ospiti di rilevanza

internazionale, tra cui Vandana Shiva, special guest dell’edizione 2022.

Come seguire la venticinquesima edizione di CinemAmbiente:

Il Festival si svolge a Torino, dal 5 al 12 giugno 2022. Le proiezioni saranno

ospitate nelle sale Cabiria, Rondolino e Soldati del Cinema Massimo – Museo Nazionale

del Cinema (via Giuseppe Verdi 18, Torino, tel. 011 8138574).

A partire dal giorno successivo alla proiezione in sala, i film saranno visibili online tramite il

sito del Festival, www.festivalcinemambiente.it, fino al 21 giugno, sulla piattaforma

OpenDDB, che avrà una capienza di 500 accessi per ciascun titolo.

L’ingresso e l’accesso a tutti gli eventi del Festival sono gratuiti. È possibile effettuare le prenotazioni sul sito www.festivalcinemambiente.it.

Per l’ingresso al Cinema Massimo sarà necessario indossare una mascherina Ffp2.