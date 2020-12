Per sostenere la presenza del pubblico in sala dopo il lungo periodo in cui vivere questa esperienza, già da tempo in calo in termini numerici, non è possibile a seguito della pandemia, la Fondazione Ente dello Spettacolo lancia Cineripresa una iniziativa per gli spettatori che vogliono tornare a vedere i film al cinema non appena misure restrittive meno rigide lo consentiranno. Tutto ruota intorno alla valorizzazione del legame che unisce il pubblico alla sala, avviando un nuovo dialogo con gli spettatori attraverso una call to action social dalle pagine della Fondazione. Qui verrà chiesto alle persone di spiegare il motivo per cui vogliono tornare a vedere film in sala, di descrivere quella molla, quel desiderio per cui non vedono l’ora di andare al cinema. Tutti i commenti saranno raccolti in una gallery digitale, componendo un coro di voci di attese, desideri, aspettative. A chi lascerà i commenti più interessanti e originali, l’Ente dello Spettacolo regalerà un biglietto da utilizzare, alla riapertura, in una delle sale aderenti all’iniziativa.

L’elenco dei cinema disponibili sarà pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di gennaio, intanto proprio a partire da oggi le sale cinematografiche di tutta Italia, indipendentemente da localizzazione, dimensione e tipologia (monosala o multischermo), possono manifestare il proprio interesse mettendo a disposizione della FEdS dei biglietti ad un costo agevolato, come spiegato al link entespettacolo.org/cineripresa.“Fondazione Ente dello Spettacolo, in collaborazione con il quotidiano Avvenire, vuole contribuire a ricreare la comunità del pubblico in sala. Cineripresa è uno strumento per riportare davanti al grande schermo quel pubblico che già prima della pandemia si stava disperdendo”, dichiara Mons. Davide Milani, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. “L’esperienza della visione collettiva in sala è occasione insostituibile di comprensione del reale, di crescita e dialogo . La cultura non è solo una filiera da sostenere perché è anche in grado di offrire una visione del mondo e senso all’esistere.Senza comunità non c’è cultura. E senza cultura non ci sarà ripresa del Paese”.Cineripresaè un progetto aperto alle adesioni di istituzioni, organizzazioni culturali, sponsor: la Fondazione infatti invita aziende, organizzazioni e privati cittadini a dare il proprio contributo con donazioni che possano implementare il fondo dedicato al progetto. Il numero di biglietti a disposizione potrà così aumentare, attivando un percorso virtuoso di crescita volto a donare nuova dignità e rilevanza ad un settore fondamentale per l’intera società.